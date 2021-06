Melatonin: Warum es verschreibungspflichtig und rezeptfrei ist

Einschlafhilfe oder Schlafmittel

+ © Antonio Guillem/Imago Melatonin ist als Schlafmittel ein rezeptpflichtiges Medikament als Nahrungsergänzungsmittel rezeptfrei erhältlich. (Symbolbild) © Antonio Guillem/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Melatonin ist in Deutschland als Schlafmittel verschreibungspflichtig. Bis zu einer bestimmten Dosis ist Melatonin aber trotzdem rezeptfrei in Apotheken, Drogerien und online zu kaufen.

Bonn – In den USA ist Melatonin frei erhältlich. In Deutschland ab einer Dosis von einem Milligramm verschreibungspflichtig. Allerdings werden Melatonin-Produkte mit einer geringeren Dosis in Apotheken, Drogerien und online als Nahrungsergänzungsmittel gehandelt und verkauft.

Melatonin steuert mit dem Hormon Dopamin den Schlafrhythmus und sorgt dafür, dass wir uns im Schlaf gut erholen. Während das sogenannte Stresshormon Cortisol uns tagsüber wach hält, bringt Melatonin die Körperfunktionen zum Herunterfahren. Wie viel Melatonin der Körper ausschüttet, bestimmt das Auge bzw. das Tageslicht. Fällt Tageslicht auf die Netzhaut, hemmt das die Melatonin-Produktion. Ist es draußen finster, schüttet der Organismus rund zwölfmal mehr Schlafhormone aus als tagsüber – wir werden müde. Je älter man wird, desto weniger Melatonin produziert der Körper. Zu Schlafstörungen kann aber auch Heuschnupfen, Hitze oder das Smartphone führen. Wie Melatonin als Schlafmittel eingesetzt wird, weiß 24vita.de. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.