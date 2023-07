Vorsicht Hitze: Warum Medikamente im Sommer leicht ihre Wirkung verlieren können

Hohe Temperaturen

Sommerliche Temperaturen beeinflussen auch viele Medikamente. Wie Sie Arzneimittel richtig aufbewahren, um deren Wirksamkeit zu erhalten.

Heiße Temperature, aber auch große Schwankungen können manchen Medikamenten schaden. Während sich manche Wirkstoffe bei Hitze verändern können, verlieren einige Arzneimittel sogar ganz ihre Wirkung. Worauf Sie bei Hitze achten sollten und wie Sie Ihre Medikamente schützen können, erfahren Sie hier.

Arzneimittel im Sommer vor Hitze schützen: Wirkstoffe verlieren ihre Wirkung

+ Auch Medikamente reagieren auf die sommerlichen Temperaturen. Es ist daher besonders wichtig, diese geschützt aufzubewahren. © AlexBush/Imago

Einige Arzneimittel sind gegenüber zu hohen, andere gegenüber zu niedrigen Temperaturen empfindlich. Aber auch Luftfeuchtigkeit und Lichteinwirkung sollten bei der Aufbewahrung beachtet werden. Die optimale Lagertemperatur für die meisten Medikamente beträgt zwischen 15 und 25 Grad – alles darüber ist zu warm. Die Informationen dazu finden Patienten auf der Verpackung oder Packungsbeilage. Darin werden in der Regel drei Temperaturbereiche angegeben:

Raumtemperatur: 15 bis 25 Grad Celsius

Kühlschrank : 2 bis 8 Grad Celsius

Tiefkühlung: -18 Grad Celsius

Während Tabletten und Dragees Hitze am besten vertragen können, schmelzen Arzneimittel wie Zäpfchen schon bei etwas höheren Temperaturen. Vielen Arzneimitteln sieht man die Veränderungen an, doch nicht bei allen ist dies so. Am empfindlichsten auf Wärme reagieren Säfte, Salben und Lösungen. Bemerkt man Veränderungen, sollte man die betroffenen Medikamente daher umgehend entsorgen.

Hohe Temperaturen: Arzneimittel können Wirkung verlieren

„Fertig-Arzneimittel sollten über längere Zeit nicht über 25 Grad Celsius gelagert werden“, erklärt Stefan Fink, Apotheker und Vorsitzender des Thüringer Apothekerverbandes (ThAV) gegenüber Geo.de. Gehen die Wirkstoffe verloren, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Es können aber auch Stoffe entstehen, die ungewollte Nebenwirkungen auslösen.

Gerade Hormonpräparate wie die Anti-Baby-Pille reagieren aufgrund ihrer Wirkstoffzusammensetzung deutlich empfindlicher als andere Arzneimittel. Frauen sollten die Pille daher im Sommer keinesfalls im Bad lagern, da auch hier die Temperaturen schnell über 25 Grad klettern können.

Einige Medikamente reagieren besonders empfindlich auf Hitze

Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, ist es ratsam, Medikamente bei der Lagerung oder der Fahrt in den Urlaub zu schützen. Arzneimittel sollten beispielsweise immer kühl und trocken gelagert werden. Im Badezimmer, wo es feucht und warm ist, haben sie daher nichts zu suchen. Erreicht man nach der Fahrt in den Urlaub das Reiseziel, sollten die Medikamente zudem gleich aus dem Auto geholt werden. Steht das Auto in der Sonne, kann sich das Wageninnere bereits bei Außentemperaturen von 25 Grad schnell aufheizen. Besser ist es, die Medikamente schon bei der Fahrt in einer Kühltasche zu transportieren. Vorsicht gilt allerdings auch bei der Kühlung. Denn auch zu starkes Abkühlen kann den Medikamenten schaden und die Wirksamkeit der Arzneimittel beeinflussen.

Als besonders empfindlich gelten rund fünf Prozent der ärztlich verordneten Medikamente, wie eine Berechnung des Deutschen Arzneiprüfungsinstitiuts (DAPI) ergab. Dazu zählen neben Impfstoffen wie Masern-, Mumps-, Röteln- und Gelbfieber-Impfungen auch Dosieraerosole gegen Asthma, Insulin sowie Glaukom-Augentropfen. Doch nicht nur die Lagerung kann die Wirkung beeinflussen. Hohe Temperaturen beeinflussen auch den Körper. Dieser kann daher gerade im Sommer anders als üblich auf die Medikamente reagieren. Wer Medikamente einnehmen muss, sollte dies unbedingt mit seinem Arzt besprechen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

