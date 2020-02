Mann macht 14 Tage Yoga im Ashram – und durcherlebt erstaunliche Effekte

Yoga wird nicht nur in Fitnessstudios angeboten: Auch in Ashrams können Neugierige Yoga erlernen.

Yoga soll nicht nur die Beweglichkeit verbessern, sondern auch zur Ruhe kommen lassen in einer hektischen Welt. Journalist Martin Lewicki machte den Selbstversuch.

Yoga als aus Indien stammende philosophische Lehre soll Körper und Seele in Einklang bringen.

In Deutschland gilt Yoga bereits seit langem als beliebte Sportart.

Journalist Martin Lewicki versuchte sich zwei Wochen im Ashram an Hatha-Yoga.

Ob abends nach der Arbeit oder allmorgendlich: Yoga ist längst im Alltag vieler angekommen. Auch Yoga-Camps im Ausland brauchen nicht über zu wenige Besucher klagen. Und es gibt da auch noch Ashrams: klosterähnliche Meditationszentren, zumeist in Indien. Hier leben Anhänger der Yoga-Lehre, die sich vom spirituellen Führer eines Ashrams - einem Guru - unterrichten lassen. Auch Besucher können in dieses Konzept "reinschnuppern" und eintauchen in die Welt von Yoga und Meditation - gegen Bezahlung.

Das Ziel der Lehre: Körper und Seele ins Gleichgewicht bringen. Martin Lewicki machte den Selbstversuch - und wunderte sich über die Folgen, die ein zweiwöchiger Aufenthalt im Ashram haben kann.

Ständiges Sitzen im Schneidersitz eine reine "Tortur"

Fitbook-Autor Martin Lewicki reiste in den Süden Indiens, um dort in einem Ashram zwei Wochen "Yoga-Ferien" zu machen. In dieser Zeit lernte er traditionelles Hatha-Yoga kennen, die zwölf Grundhaltungen dieser Yoga-Art* - sogenannte Asanas - und dazugehörige Atemübungen sowie Meditation. "Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen Körper und Seele zu erreichen. Das gelingt natürlich nicht in zwei Wochen – aber einem wird das Werkzeug an die Hand gegeben, um selbst daran arbeiten zu können", schreibt Lewicki in seinem Erfahrungsbericht.

Das Leben im Ashram bestehe aus strikten Regeln und Strukturen - Urlaubsgefühle würden eher nicht aufkommen, so der Autor. So würde man jeden Tag um sechs Uhr morgens aufstehen, gemeinnützige Arbeit verrichten, sich sexuell enthalten und keine Haut zeigen: "k eine ärmellosen T-Shirts und lange Hosen selbst bei über 30 Grad Außentemperatur", so Lewicki. Auch während der Unterrichtseinheiten kam er teilweise an seine Grenzen, so sei das bewegungslose und ständige Sitzen beim Meditieren, Singen, Essen und auch häufig während der Yoga-Übungen selbst zu Beginn regelrecht eine Tortur.

Diese positiven Effekte auf die Gesundheit kann eine Yoga-Reise haben

Doch an den ungewohnten Schneidersitz habe er sich mit der Zeit gewöhnt. Und auch folgende Effekte beobachtete Martin Lewicki während der zweiwöchigen Auszeit im Ashram:

keine Kopfschmerzen mehr : Vor der Indienreise kämpfte Fitbook-Autor Lewicki häufig mit Kopfschmerzen*, diese verschwanden komplett: "Ich glaube, dass der feste Tagesablauf mit vorgegebenen Schlafens- und Essenszeiten, Meditation*, das Yoga mit vielen Atemübungen und Entspannungsphasen, der Verzicht auf Kaffee, Zucker, Alkohol und meistens auch Milchprodukte geholfen haben", so die Einschätzung des Yoga-Neulings.

: Vor der Indienreise kämpfte Fitbook-Autor Lewicki häufig mit Kopfschmerzen*, diese verschwanden komplett: "Ich glaube, dass der feste Tagesablauf mit vorgegebenen Schlafens- und Essenszeiten, Meditation*, das Yoga mit vielen Atemübungen und Entspannungsphasen, der Verzicht auf Kaffee, Zucker, Alkohol und meistens auch Milchprodukte geholfen haben", so die Einschätzung des Yoga-Neulings. besserer Schlaf : "Es klingt unglaublich, aber: Im 30-Männer-Schlafsaal auf einem brettharten Bett schlief ich besser als in meinem kuscheligen Bett zu Hause", so Lewicki. Viel frische Luft und Tageslicht sowie das letzte Mahl rund drei Stunden vor dem Zubettgehen macht der Autor für seinen gesunden Schlaf vor Ort verantwortlich.

: "Es klingt unglaublich, aber: Im 30-Männer-Schlafsaal auf einem brettharten Bett schlief ich besser als in meinem kuscheligen Bett zu Hause", so Lewicki. Viel frische Luft und Tageslicht sowie das letzte Mahl rund drei Stunden vor dem Zubettgehen macht der Autor für seinen gesunden Schlaf vor Ort verantwortlich. keine Rückenschmerzen mehr : Die Zeit im Ashram mit den regelmäßigen Yoga- und Meditationseinheiten haben auch seine Rückenschmerzen und Verspannungen* nahezu verschwinden lassen. Jedoch solle man bei bestehenden Rückenproblemen den Rat vom Orthopäden einholen, bevor man sich für eine Yoga-Reise entscheidet.

: Die Zeit im Ashram mit den regelmäßigen Yoga- und Meditationseinheiten haben auch seine Rückenschmerzen und Verspannungen* nahezu verschwinden lassen. Jedoch solle man bei bestehenden Rückenproblemen den Rat vom Orthopäden einholen, bevor man sich für eine Yoga-Reise entscheidet. Gewicht verlieren: Salat, Reis, Linsen-, Curry- oder Kartoffeleintöpfe: Das Essen im Ashram ist meist vegan, Alkohol, Süßigkeiten und andere Genussmittel sucht man vergebens. Auch die vier Stunden Yoga täglich haben überflüssige Pfunde schnell schmelzen lassen*.

