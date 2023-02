Mal Cocktail, mal Aperitif: „Berliner Orange“ passt immer

Likörwein mit kandierter Orangennote und Mangosirup geben der „Berliner Orange“ einen herrlich fruchtigen Touch. © Doreen Hassek/haupstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn

Food-Bloggerin Doreen Hassek liebt die Kombi aus kandierten Orangen und fruchtigen Mangos. Beide Aromen vereint sie in der Kreation „Berliner Orange“. Warum Berlin? Weil der Drink dort kreiert wurde.

Berlin - Jeder hat ja so seine Lieblingsfrüchte. Meine sind schon immer saftige Orangen, dicht gefolgt von süßen, köstlichen Mangos. Mmmmmh, wenn ich schon daran denke...

Und die Kombination aus beiden Früchten ist einfach unschlagbar. Also habe ich genau daraus einen sehr leckeren Drink gemixt, der zu jeder Jahreszeit super funktioniert. Denn die Orange passt gut in einen Aperitif in der kalten Jahreszeit, während die Mango nach Sommer und lauen Nächten auf dem Balkon schmeckt.

Wenn Sie also Ihren Gästen einen fruchtig-frischen Cocktail anbieten möchten, sollten Sie diesen unbedingt probieren.

Zutaten für ein Glas:

2 cl Limettensaft,

2 cl Mangosirup,

2 cl Cointreau,

6 cl Lillet Blanc,

10 cl Tonic,

Eiswürfel,

Orangenschnitz

Zubereitung:

Limettensaft, Mangosirup, Cointreau und Lillet Blanc in ein Glas geben und gut verrühren, einige Eiswürfel dazugeben, mit kaltem Tonic auffüllen und einen Orangenschnitz ins Glas geben. Prost!

Mehr Rezepte von „Hauptstadtküche“ gibt es hier. dpa