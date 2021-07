Long Covid: Spätfolgen von Corona – eine Betroffene erzählt

Genesen aber nicht geheilt

+ © Uli Deck/Picture alliance Sabine Serr war wegen Post Covid vier Wochen zur Reha im Schwarzwald. (Symbolbild) © Uli Deck/Picture alliance

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Sie kämpfte an vorderster Front gegen das Corona-Virus. Bis es sie selbst traf. Jetzt kämpft sie wieder: gegen Long Covid, Post Covid und den Spätfolgen von Corona.

Potsdam – Genesen heißt nicht immer geheilt. So ist es bei Sabine Serr. Sie infizierte sich mit dem Corona-Virus und kämpft jetzt, wie viele andere, mit den Spätfolgen. 24vita.de berichtet von ihrem langen Weg zurück*.

Sabine Serr (43) arbeitet im Krankenhaus als Hygienefachkraft. Seit Beginn der Pandemie an vorderster Front gegen das Corona-Virus. Sie machte mobile Tests in Altenheimen, in Kindergärten und in Betrieben. Bei einem dieser Tests, Anfang Dezember, riss ihr die Schutzmaske. Für kurze Zeit atmete sie die Raumluft ungefiltert ein, Tage später bekam sie Symptome. Serr ist überzeugt: Da hat sie sich angesteckt. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.