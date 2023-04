Corona-Folgen: Wie Sie Long-Covid und Post-Covid erkennen

Von: Laura Knops

Viele Menschen haben mit Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung zu kämpfen. Die Symptome von Post Covid sind dabei von Patient zu Patient verschieden.

Spätfolgen einer Corona-Erkrankung können auch nach einer Infektion noch lange bestehen – unabhängig von der Schwere des Krankheitsverlaufs. Bei manchen Covid-19-Erkrankten dauern die Beschwerden mehrere Wochen, bei anderen sogar einige Monate lang an. Die Folgen der Krankheit sind dabei vielfältig. So leiden viele nach der akuten Erkrankung sowohl unter körperlichen als auch psychischen Beeinträchtigungen. An welchen Beschwerden Sie Post-Covid erkennen, verrät 24vita.de.

Wer unter dem Post-Covid-Syndrom leidet, hat auch Monate nach einer Corona-Erkrankung häufig noch mit Beschwerden zu kämpfen. © Cavan Images/Imago

Das Krankheitsbild des Post-Covid-Syndroms ist dabei sehr vielfältig und von Patient zu Patient verschieden. Häufig geht Post Covid jedoch mit körperlichen, kognitiven und psychischen Symptomen einher. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) zählen folgende Symptome zu den am häufigsten dokumentierten Beschwerden im Zusammenhang mit Long-Covid. Die Experten unterscheiden dabei deutlich zwischen Long-Covid, bei dem die Symptome nach einer Infektion über vier Wochen oder länger fortbestehen. Vom Post-Covid-Syndrom wird dagegen erst gesprochen, wenn die gesundheitlichen Beschwerden sogar mehr als zwölf Wochen nach der überstandenen Sars-CoV-2-Erkrankung noch immer bestehen, sich verschlechtern oder aber neu auftreten.

