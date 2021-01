Lippenstift-Allergie: Kann Lippenstift allergische Reaktionen auslösen?

Wenn die Lippen nach dem Auftragen von Lippenstift jucken und anschwellen, kann eine Kontaktallergie dahinterstecken. Welche Inhaltsstoffe Verbraucher meiden sollten.

Frankfurt am Main – Die wenigsten Menschen hinterfragen bei dem Gebrauch von Lippenstift, was sie sich da eigentlich auf die Lippen schmieren. Dabei geht es nicht nur um die empfindlich-dünne Haut der Lippen – wenn wir essen, sprechen, küssen oder in Gedanken versunken mit der Zunge über die Lippen fahren, kommen Rückstände des Lippenstifts unbemerkt in den Mund werden verschluckt. Verbraucher sollten die Inhaltsstoffe der farbigen Kosmetik deshalb besonders genau unter die Lupe nehmen. Denn Lippenstift kann gesundheitsbedenkliche Substanzen enthalten und Allergien auslösen,* wie eine Untersuchung des Verbrauchermagazins Öko-Test zeigt.

Die Untersuchung ergab, dass viele Lippenstifte zu einem Großteil aus erdölbasierten Fetten (Paraffinen) bestehen, die wiederum krebserregende Stoffe enthalten können. Das gilt auch für farblose Lippenpflegestifte. Neben erdölbasierten Fetten gibt es weitere Inhaltsstoffe, um die vor allem Verbraucher mit einer Neigung zu Allergien einen Bogen machen sollten. Darunter bestimmte Konservierungs- und Farbstoffe, Duftstoffe und Metalle. Bei Verdacht auf eine „Lippenstift-Allergie“ bringt ein Allergietest beim Arzt Klarheit. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.