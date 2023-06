Leukämie: Elf Anzeichen, die auf Blutkrebs hindeuten können

Symptome, die für Leukämien typisch sind, gibt es nicht. Allerdings können verschiedene Beschwerden ein Hinweis auf eine mögliche Erkrankung sein.

In Deutschland erkranken rund 13.700 Menschen pro Jahr an einer Leukämie. Dabei steht Leukämie laut Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft für eine Gruppe von Krebserkrankungen des blutbildenden Systems. Diese unterscheiden sich in Häufigkeit, Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und Heilungsaussichten teilweise stark voneinander. Zudem gibt es keine für eine Leukämieerkrankung typischen Symptome. Jedoch können Beschwerden auftreten, die einen Hinweis auf eine Leukämieerkrankung geben können. Diese variieren je nach Leukämieart oder unterscheiden sich in ihrer Ausprägung.

Leukämie: Elf Anzeichen, die auf Blutkrebs hindeuten können

Fieber, Abgeschlagenheit und eine erhöhte Infektneigung können Anzeichen für Leukämie sein. © Cavan Images/IMAGO

Man unterscheidet zwischen myeloischen und lymphatischen Leukämien – je nach Art, aus denen die Leukämiezellen hervorgehen. Von diesen beiden Leukämiearten gibt es jeweils eine akut und eine chronisch verlaufende Form. Bei akuten Leukämien treten Beschwerden meist unvermittelt und aus scheinbar vollkommener Gesundheit auf. Dabei handelt es sich häufig um Fieber und schwere Krankheitssymptome. Im Gegensatz dazu beginnen Symptome bei chronischen Leukämien immer schleichend. Patienten können sich lange Zeit in ihrem Alltag gar nicht oder nur wenig gestört fühlen. Oftmals kommt es vor, dass chronische Leukämien bei Routineuntersuchungen erkannt werden. Einen Hinweis auf eine mögliche Erkrankung können zudem folgende Symptome liefern:

Auffällige Hautblässe

Blutungsneigung (z. B. blaue Flecke, Blutergüsse, Nasen- oder Zahnfleischbluten); Blutungen, die sich schwer stillen lassen (beispielsweise nach Zahnarztbesuch oder winzige punktartige Blutungen (insbesondere an Armen und Beinen)

Blutarmut (infolgedessen Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsabfall)

Schwindel

Atemnot auch bei nur mäßiger körperlicher Belastung

Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust

Knochenschmerzen

Hautveränderungen, Ausschläge

Erhöhte Infektneigung

Geschwollene Lymphknoten (etwa am Hals, in der Leiste oder in den Achselhöhlen)

Vergrößerte Milz, vergrößerte Leber

Leukämie: Bei Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen und die Ursache abklären lassen

Sollten Sie eines oder mehrere der beschriebenen Symptome an sich beobachten, bedeutet es nicht, dass eine Leukämie der Auslöser ist, da die Beschwerden auch bei harmlosen Erkrankungen auftreten können. Sie sollten jedoch unbedingt von einem Arzt abklären lassen, welche Ursache dahintersteckt.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.