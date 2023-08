Leberkrebs: Ein gezuckertes Getränk pro Tag soll Risiko erhöhen

Von: Judith Braun

Forscher untersuchten die Auswirkungen von Softdrinks auf das Leberkrebs-Risiko. Sie fanden dabei einen Zusammenhang.

In einer Portion Limonade (330 Milliliter) stecken ungefähr 30 bis 50 Gramm Zucker, was etwa 17 Stück Würfelzucker entspricht. Dieser hohe Zuckergehalt schadet bei regelmäßigem Verzehr der Gesundheit und führt zu Übergewicht. Zudem soll der tägliche Konsum gezuckerter Getränke das Risiko für Leberkrebs und schwerwiegende chronische Lebererkrankungen erhöhen, wie Wissenschaftler nun herausgefunden haben.

Wissenschaftler untersuchen Auswirkungen von Süßgetränken auf die Leber

Ein Glas Limonade enthält Zucker in der Menge von etwa 17 Stück Würfelzucker. © Birgit Reitz-Hofmann/IMAGO

In ihrer im Fachmagazin JAMA (The Journal of the American Medical Association) veröffentlichten Studie untersuchten Forscher rund 99.000 Frauen, die sich bereits in der Postmenopause – der letzten Phase der Wechseljahre – befanden. Diese Frauen nahmen alle an der Women‘s Health Initiative (1993–1998) teil. Anschließend wurden sie knapp über 21 Jahre beobachtet. Wissenschaftler erfassten dabei mit einem Fragebogen unter anderem ihren Konsum von gezuckerten Getränken. Dazu zählten Limonaden (Softdrinks), fruchtsafthaltige Süßgetränke (ausgenommen reiner Fruchtsaft) sowie sogenannte Light-Getränke, die mit künstlichen Süßstoffen gesüßt waren.

Ein Teil der Frauen gab an, täglich ein oder mehr gezuckerte Getränke (ca. 350 Milliliter) zu konsumieren. Andere Teilnehmerinnen tranken dagegen maximal drei mit Zucker gesüßte Getränke im Monat. Diese beiden Gruppen wurden im Anschluss miteinander verglichen. Die Wissenschaftler untersuchten dabei, wie häufig die Frauen an Leberkrebs erkrankten. Außerdem beobachteten sie, wie oft die Teilnehmerinnen an chronischen Lebererkrankungen starben. Dazu gehörten folgende Krankheiten: alkoholische Lebererkrankung, nicht-alkoholische Fettleber (NAFLD), Leberfibrose, Zirrhose, chronische Hepatitis.

Studie zeigt: Ein Glas Limonade am Tag kann Risiko für Leberkrebs erhöhen

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass 148 Frauen an einer chronischen Lebererkrankung starben und 207 Frauen innerhalb des Beobachtungszeitraums an Leberkrebs erkrankten. Bei denjenigen Frauen, die mindestens ein Süßgetränk täglich tranken, erkannten die Forscher ein signifikant höheres Risiko für Leberkrebs. Außerdem stieg auch das Risiko für eine chronische Lebererkrankung, wenn täglich konsumiert wurde. Um den Zusammenhang zu bestätigen, bedarf es laut den Wissenschaftlern weiterer Studien. In jedem Fall trägt ein hoher Zuckerkonsum zur Entstehung einer Fettleber bei und hat dadurch schädliche Folgen für das Organ. Der Konsum von Light-Getränken konnte hingegen nicht mit einem höheren Risiko für Leberkrebs oder Lebererkrankungen in Verbindung gebracht werden.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch.