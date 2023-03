Leber entgiften: 10 Lebensmittel helfen gegen eine Fettleber

10 / 10

Ein grüner Tee mit Zitronensaft hat gleich mehrere Vorteile für die Leber. Die in der Zitrone enthaltenen Enzyme neutralisieren Säuren im Körper, aktivieren Enzyme und regen die Verdauung an. Bitterstoffe in grünem Tee gelten darüber hinaus als entgiftend und entfettend. © Anna Bogush/Imago