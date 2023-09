Risikofaktoren: Acht wissenschaftlich bewiesene Maßnahmen, die lebensverjüngend wirken können

Von: Laura Knops

Ein gesunder Lebensstil wirkt sich auf die Lebenserwartung aus. Welche acht Faktoren besonders wichtig sind, erfahren Sie hier.

Wer einen gesunden Lebensstil führt, verlängert die eigene Lebenserwartung deutlich. Verschiedene Lebensgewohnheiten bestimmen dabei – neben der genetischen Voraussetzung–, wie alt ein Mensch wird. Was erst mal logisch klingt, haben Forscher der amerikanischen University of Illinois nun genauer untersucht. Das Ergebnis: Acht Gewohnheiten, die jeder selbst in der Hand hat, lassen einen Menschen im Durchschnitt um mehr als zwanzig Jahre länger leben, verglichen mit jenen, die diese Tipps nicht beherzigen.

Acht Faktoren: Wer gesund lebt, lebt länger

Körperliche Aktivität, eine gesunde Ernährung und gute soziale Kontakte: Wer einen gesunden Lebensstil führt, kann seine Lebenserwartung positiv beeinflussen. © Kasper Ravlo/Imago

Im Rahmen ihrer Studie analysierte das Team um Xuan-Mai Nguyen die Daten von über 700.000 US-Veteranen im Alter von 40 bis 99 Jahren, die zwischen 2011 und 2019 erhoben wurden. Diese Datenmenge stammt aus dem Million Veteran Program, einem nationalen Forschungsprogramm der USA, das untersucht, wie sich Faktoren wie Gene, Lebensstil und militärische Erfahrung auf die Gesundheit auswirken. Die Ergebnisse der aktuellen Studie wurden auf der internationalen Ernährungskonferenz „Nutrition 2023“ in Boston präsentiert.

Auf Basis von acht Gewohnheiten können 40-jährige Männer den Forschern zufolge im Durchschnitt 23,7 Jahre länger leben als mit einem sehr schädlichen Lebensstil. Bei Frauen beträgt der Unterschied 22,6 Jahre. Doch was macht einen gesunden Lebensstil aus? Acht Faktoren scheinen den Wissenschaftlern zufolge lebensverlängernd zu wirken.

Acht Faktoren machen einen gesunden Lebensstil aus

Ein gesunder Lebensstil definiert sich durch folgende Gewohnheiten:

Körperlich aktiv sein

Gut mit Stress umgehen

Nicht rauchen

Sich ausgewogen ernähren

Nicht unmäßig viel Alkohol trinken

Gut und regelmäßig schlafen

Positive soziale Beziehungen pflegen

Nicht von Opiod-Schmerzmitteln abhängig sein

Lebensstil verändern: Auch im Alter lohnt es sich noch

Auch für ältere Menschen lohnt sich ein Lebenswandel noch. „Je früher, desto besser, aber selbst wenn Sie mit 40, 50 oder 60 nur eine kleine Änderung vornehmen, ist es immer noch von Vorteil,“ erklärt Xuan-Mai Nguyen in einer Mitteilung der American Society for Nutrition zitiert. Wer seine Gewohnheiten verändern möchte, muss zudem nicht sein ganzes Leben auf einen Schlag umkrempeln. „Wir waren wirklich überrascht, wie viel man mit der Einführung von einem, zwei, drei oder allen acht Lebensstilfaktoren gewinnen konnte“, so die Studienleiterin Xuan-Mai Nguyen.

Den größten Gewinn bringt natürlich trotzdem ein rundum gesunder Lebensstil. Während die acht Faktoren zu einem langen Leben beitragen, können schlechte Gewohnheiten auf der anderen Seite, die auch die Lebenserwartung verkürzen. Gerade körperliche Aktivität, Rauchen und die Abhängigkeit von Opiaten sind dabei besonders schädlich. Demnach erhöhen sie das Sterberisiko um 30 bis 45 Prozent. Doch auch ständiger Stress, hoher Alkoholkonsum, eine ungesunde Ernährung und schlechter Schlaf können das Risiko um bis zu 20 Prozent erhöhen. Ein Mangel an sozialen Kontakten machte etwa fünf Prozent aus.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.