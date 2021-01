Langzeitfolgen: So viele Corona-Patienten klagen sechs Monate nach der Erkrankung über folgende Symptome

Es gibt Corona-Patienten, die auch lange nach überstandener Krankheit weiter an gesundheitlichen Beschwerden leiden.

Eine neue groß angelegte Corona-Studie fasst zusammen, wie häufig Corona-Patienten nach überstandener Krankheit mit Symptomen kämpfen.

Immer häufiger kommt es zu Berichten über Long-Covid-Fälle* – also Patienten, die nach einer Corona-Infektion noch lange unter gesundheitlichen Beschwerden leiden.

Chinesische Forscher haben jetzt die Daten von 1.700 Corona-Krankenhauspatienten ausgewertet. Ihr Augenmerk lag dabei auf den Langzeitfolgen, über die die Patienten berichteten.

Sorge macht den Wissenschaftlern dabei, dass es nach überstandener Covid-Erkrankung langfristig zu folgenden körperlichen und psychischen Problemen kommen kann.

Covid-19 ist eine „junge“ Erkrankung, längst nicht alle Eckdaten sind bekannt. Doch immer mehr groß angelegte Corona-Studien zeichnen ein immer genaueres Bild von der Krankheit und ihren Folgen. Unter anderem eine Veröffentlichung von chinesischen Forschern, die sich mit der Frage nach dem möglichen Spätfolgen einer überstandenen Corona-Infektion beschäftigt. Die Wissenschaftler analysierten die Gesundheitsdaten von mehr als 1.700 ehemaligen Corona-Patienten, die zwischen 7. Januar und 29. Mai 2020 aus dem Jinyintan-Krankenhaus in Wuhan entlassen wurden. Das Ergebnis der am 8. Januar 2021 auf dem Fachportal The Lancet veröffentlichten Studie: Drei Viertel der Patienten klagten sechs Monate nach der Entlassung immer noch über Symptome wie Müdigkeit und Schlafstörungen.

76 Prozent der im Schnitt 57 Jahre alten Studienteilnehmer berichteten auch Monate danach über mindestens ein Corona-spezifisches Symptom. Als Datengrundlage dienten den chinesischen Forschern Symptom-Fragebögen und die Ergebnisse körperlicher Tests wie Blutuntersuchungen.

Am häufigsten berichteten die Studienteilnehmer sechs Monate nach der Corona-Diagnose über Müdigkeit (63 Prozent) und Schlafstörungen (26 Prozent). Wie der US-amerikanische Fernsehsender CNN berichtete, wiesen 13 Prozent der Patienten, die während des Krankenhausaufenthaltes noch keine Nierenprobleme zu haben schienen, Monate nach der Infektion Anzeichen einer Nierenfehlfunktion auf. Außerdem beunruhigt die Studienleiter der Fakt, dass 23 Prozent der Studienteilnehmer auch Monate nach überstandener Infektion über Angst und Depressionen berichteten. "Weil Covid-19 eine so neue Krankheit ist, fangen wir gerade erst an, einige der langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten zu verstehen", zitiert CNN Dr. Bin Cao vom China-Japan Friendship Hospital und der Capital Medical University, der das Studienteam leitete.

Spätfolgen wie Kurzatmigkeit auch Monate nach einer Coronavirus-Infektion

Auch das US-Institut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) listet eine Reihe von regelmäßig bei Corona-Langzeitpatienten beobachteten Symptomen auf, darunter:

Müdigkeit

Kurzatmigkeit

Husten

Gelenkschmerzen

Brustschmerzen

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme

Depressionen

Kopfschmerzen

"Während sich die meisten Personen mit Covid-19 erholen und zu normaler Gesundheit zurückkehren, können bei einigen Patienten Symptome auftreten, die noch Wochen oder sogar Monate nach der Genesung von der akuten Krankheit andauern können. Selbst Menschen, die nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden und eine leichte Erkrankung haben, können anhaltende oder späte Symptome haben", so das CDC. (jg) *Merkur.de gehört zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

