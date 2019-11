Weltrekord: In Mainz wird ultimativ langer Zahn gezogen

Was Zahnärzte täglich zu Gesicht bekommen, wurde nun getoppt: Ein Mainzer Zahnmediziner zog einen ganz besonderen Zahn.

Ein Zahnarzt aus Mainz musste einen Zahn ziehen - weiter nicht ungewöhnlich. Doch es war kein normaler Zahn: Er war um ein Vielfaches länger!

Er steht seit Kurzem im Guinness-Buch der Rekorde: Der längste Zahn der Welt. Gezogen wurde er im September 2018 in Mainz. Ein Deutscher mit kroatischen Wurzeln suchte einen Zahnarzt auf, weil er schlimme Schmerzen hatte. Der Arzt machte eine Röntgenaufnahme - mit erstaunlichem Ergebnis.

Röntgenaufnahme zeigt ganzes Ausmaß: Zahn mit Überlänge

Denn der Zahn, der Beschwerden verursachte, hatte ganz und gar nicht dieselbe Größe wie ein normaler Zahn. Nachdem der Mainzer Zahnmediziner Dr. Max Lukas ihn gezogen hatte, legte er ein Maßband an: Stolze 37,2 Millimeter lang war das Exemplar. Lukas war klar: So etwas gibt es nur sehr selten. Er wandte sich an Guinness World Records und es war tatsächlich noch nie ein längerer menschlicher Zahn gefunden worden. Deshalb steht der längste deutsche Zahn jetzt auch im Guinness-Buch der Rekorde.

"Er war unglaublich lang. Das war schon erstaunlich" erinnerte sich Zahnarzt Lukas dem Portal T-Online zufolge. Am Dienstag habe er eine entsprechende Urkunde vom Guinness-Buch der Rekorde erhalten, dass er den längsten Zahn der Welt gezogen hatte.

Mehr über den längsten menschlichen Zahn der Welt im Video

Wenn die Zähne Probleme machen, liegt es oft an fehlender Mundhygiene: Karies kann die Zähne angreifen. Doch auch Zahnstein und Parodontose führen viele Menschen zum Zahnarzt. Manchmal betreffen die Beschwerden nicht nur den Mundraum: Zahnprobleme können auch Kopfschmerzen bis hin zu Migräne auslösen, wie im Fall eines 67-jährigen Patienten.

