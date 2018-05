Krass: 25-Jähriger verliert 55 Kilo - dank eines simplen Tricks

Als George Sinclair fast 140 Kilogramm wiegt, will er abnehmen. Seine Weise ist so einfach wie effektiv - ohne je ein Fitnessstudio besucht zu haben.

Irgendwann störte es ihn, sich schnaufend die Treppen hochzuschleppen, einsam zuhause zu sitzen und sich nicht einmal selbst kratzen zu können, weil der Bauch im Weg war. Da wusste George Sinclair, dass er jetzt oder nie handeln und endlich abnehmen musste.

Die Dosis macht das Gift: Junger Mann verliert 55 Kilo - dank simpler Tricks

Der 25-Jährige wog bereits fast 140 Kilogramm – und setzte sich so zahlreichen Gesundheitsbeschwerden aus, die sein Leben gefährden konnten. Im Januar 2017 war es schließlich soweit: Der Brite begann, seinen ungesunden Lebensstil umzustellen – allerdings auf eine sanfte und schonende Weise. Mit Erfolg.

Nach nur knapp zehn Monaten hatte er bereits stolze 55 Kilo abgenommen. Im Gespräch mit der Men's Health hat Sinclair jetzt verraten, mit welchen Tricks er das geschafft hat:

sich jeden Tag bewegen

fettige und zuckrige Lebensmittel meiden

mehr mageres Eiweiß essen, zum Beispiel in Form von weißem (Hühnchen-)Fleisch

ab und zu sündigen ist erlaubt, aber nur in Maßen

"Ich kenne viele Leute, die versuchen, mit Crash-Diäten abzunehmen, indem sie nur eine Möhre am Abend essen", so der 25-Jährige. "Aber das macht keinen Spaß. Ich versuche stattdessen, einfach Maß zu halten. Ich liebe Pizza – zwar esse ich sie nicht mehr so oft, aber wenn ich es tue, schmeckt es jetzt sogar viel besser."

Keine Hanteln, dafür mehr Ausflüge ins Grüne: Joggen verbrennt viele Kalorien

Anfangs konnte der junge Mann, der in London lebt, wegen seines starken Übergewichts keinen Sport treiben – deshalb nahm er sich vor, sich mehr im Alltag zu bewegen. So begann Sinclair damit, zu Fuß zur Arbeit und am Wochenende zum Einkaufen zu gehen.

Als er sich besser fühlte, fing er an zu joggen und sich mit anderen in einem Park in der Nähe seines Wohnsitzes zu treffen. Außerdem fuhr er öfters ins Grüne und erkundete dort das Gelände. "Ich war früher nicht imstande, Laufen zu gehen, aber jetzt fühle ich mich danach immer so voller Energie", so Sinclair stolz.

Heute weiß der Londoner, dass es wichtig ist, langfristig zu denken und seinen Lebensstil umzustellen. Und dass es richtig war, mutig gewesen zu sein, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. "Oft liest man Erfolgsgeschichten und es scheint so, als ob das nur anderen Leuten passiert. Aber Abnehmen 'passiert' nicht einfach so. DU musst es tun. DU musst dich ändern."

