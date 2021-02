Produktversprechen bei Kosmetik: Was die Aufschrift „von Hautärzten empfohlen“ wirklich bedeutet

Viele Kosmetikartikel sind laut Herstellern „von Hausärzten empfohlen“ und „klinisch geprüft“ – doch können die Produkte diese Versprechen auch halten?

Berlin – Inhaltsstoffe in Kosmetika sollen Falten verringern, den Teint strahlen lassen und die Widerstandsfähigkeit der Haut stärken. Um Vertrauen bei ihren Kunden zu wecken, versehen viele Hersteller ihre Produkte mit zahlreichen Siegeln und Prüfzeichen. So finden sich in Drogerien und Apotheken immer häufiger Kosmetikprodukte, die mit Werbeversprechen wie „klinisch geprüft“ oder „von Hausärzten empfohlen“ werben.

Produktversprechen auf Kosmetika wie klingen zwar gut, haben aber erst mal nichts zu bedeuten*. Denn warum das Produkt besonders geeignet ist und auf welcher Grundlage es empfohlen wird, bleibt meist unklar. Gesundheitsbezogene Aussagen müssen laut der Verbraucherzentrale zwar wissenschaftlich geprüft sein, in der Regel ist eine vom Hersteller durchgeführte Studie als Beweis für die Wirksamkeit eines Produkts jedoch ausreichend. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.