Kopfläuse: Was Sie gegen die Blutsauger tun können

Kopfläuse sind lästig und müssen behandelt werden (Symbolbild)

Kopfläuse im Kindergarten oder der Kita sind keine Seltenheit. Sie jucken unangenehm und es dauert ein bisschen, bis man sie ganz loswird. So verhindern Sie, dass sich die Krabbler ausbreiten.

Köln – Ist ein Kind in einer Kita oder einem Kindergarten von Läusen befallen, trifft es meist auch schnell andere Kinder: Die kleinen Krabbeltiere verbreiten sich fast immer von Kopf zu Kopf. Deshalb sollten betroffene Kinder solange zu Hause bleiben, bis sie absolut „läusefrei“ sind. Wichtig ist, dass umgehend die Einrichtung informiert wird, wenn das eigene Kind Läuse hat. Freunde und Bekannte, die mit dem Kind Kontakt hatten, sollten ebenfalls Bescheid wissen. Darauf weist das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen auf seinem Portal „Gesundheitsinformation.de“ hin.

Kopfläuse sind winzige Parasiten, die sich im Haar einnisten und sich von Blut aus der Kopfhaut ernähren. Ihre Bisse können zu starkem Juckreiz führen. Abgesehen davon übertragen sie keine Krankheiten und sind harmlos. Experten zufolge ist es außerdem ein Mythos anzunehmen, dass es sich Läuse nur auf schmuddeligen Köpfen gemütlich machen. Im Gegenteil: Ob die Haare sauber oder schmutzig sind, ist den Blutsaugern egal. Kopfläuse kann sich also jeder einfangen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rät, dann ein geeignetes Läusemittel anzuwenden. Welche Produkte in der Anwendung zuverlässig und geeignet sind, erfahren Sie beim Arzt oder in der Apotheke. Meist erfordert es von den Eltern und auch den betroffenen Kindern Geduld bei der Anwendung, denn die meisten Mittel müssen mehrfach aufgetragen werden. Weitere Tipps, was gegen Kopfläuse helfen kann, erhalten sie hier.* *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.