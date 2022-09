Kopfkissen waschen: Wie oft und wie genau?

Von: Juliane Gutmann

Ihr Haustier darf mit ins Bett? Noch ein Grund, häufiger das Kopfkissen zu waschen. © Vasily Pindyurin/Imago

Eine weit verbreitete Faustregel besagt: Alle zwei Jahre sollte das Kopfkissen gereinigt werden. Doch je nach Material sollte die Maschinenwäsche tabu sein.

Daunen, Viscoschaum oder andere synthetische Materialien wie Polyester: Verbraucher haben die Qual der Wahl, wenn es um die Kopfkissenfüllung geht. Der absolute Klassiker: Das Daunenkissen – obwohl vieles gegen das Naturmaterial und für Hightech-Materialien wie Mikrofaser spricht. Letztere sind pflegeleichter, passen sich noch besser der Körperform an, ohne an Stützkraft zu verlieren und nicht zuletzt wird das Tierwohl gefördert, indem keine Federn und Daunen verarbeitet werden.

Damit Milben, Bakterien und Schmutz keine Chance haben, sollten alle Kopfkissen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Wie genau Sie vorgehen sollten, kann dem Pflegeetikett entnommen werden, das in der Regel am Kissenrand eingenäht ist.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick, wie Sie Ihr Kissen reinigen sollten, um lange Freude am Produkt zu haben.

Kopfkissen richtig reinigen: So gehen Sie vor

Daunenkissen waschen : Zu oft sollte diese Kissenart nicht gewaschen werden, rund alle zwei Jahre ist hier ein guter Richtwert. Ist Ihre Waschmaschine so groß, dass das Kissen Spielraum in der Trommel hat, können Sie Ihr Kissen zuhause waschen. Ansonsten ist die Reinigung die richtige Anlaufstelle. Wählen Sie das Schonprogramm oder Wollwaschprogramm und stellen Sie die Temperatur so ein, wie es auf dem Waschzettel empfohlen wird (meist rund 40 Grad Celsius). Benutzen Sie unbedingt ein Feinwaschmittel oder ein Daunenwaschmittel – Vollwaschmittel und Weichspüler können die Daunen beschädigen. Getrocknet werden sollten Federkissen und -Betten im Trockner. Am besten ein paar saubere Tennisbälle hinzugeben, diese verhindern das Verklumpen der Füllung. Wer keinen Trockner hat, sollte Daunenbettwaren bei guter Belüftung trocknen und regelmäßig aufschütteln.

: Zu oft sollte diese Kissenart nicht gewaschen werden, rund alle zwei Jahre ist hier ein guter Richtwert. Ist Ihre Waschmaschine so groß, dass das Kissen Spielraum in der Trommel hat, können Sie Ihr Kissen zuhause waschen. Ansonsten ist die Reinigung die richtige Anlaufstelle. Wählen Sie das Schonprogramm oder Wollwaschprogramm und stellen Sie die Temperatur so ein, wie es auf dem Waschzettel empfohlen wird (meist rund 40 Grad Celsius). Benutzen Sie unbedingt ein Feinwaschmittel oder ein Daunenwaschmittel – Vollwaschmittel und Weichspüler können die Daunen beschädigen. Getrocknet werden sollten Federkissen und -Betten im Trockner. Am besten ein paar saubere Tennisbälle hinzugeben, diese verhindern das Verklumpen der Füllung. Wer keinen Trockner hat, sollte Daunenbettwaren bei guter Belüftung trocknen und regelmäßig aufschütteln. Kopfkissen aus Hightech-Materialien wie Mikrofaser oder Polyester waschen: Diese Art von Kissen ist pflegeleichter als das Daunenkissen. Sie können es auch häufiger als alle zwei Jahre waschen, ohne dass die Qualität leidet. Bei Mikrofaserkissen eliminieren 60 Grad und das Verwenden von Vollwaschmittel alle Bakterien und Hausstaubmilben. Polyesterkissen sollten nicht wärmer als 30 Grad gewaschen werden. Feinwaschmittel ist hier das Mittel der Wahl. Auf Weichspüler sollten Sie in beiden Fällen verzichten.

Diese Art von Kissen ist pflegeleichter als das Daunenkissen. Sie können es auch häufiger als alle zwei Jahre waschen, ohne dass die Qualität leidet. Bei Mikrofaserkissen eliminieren 60 Grad und das Verwenden von Vollwaschmittel alle Bakterien und Hausstaubmilben. Polyesterkissen sollten nicht wärmer als 30 Grad gewaschen werden. Feinwaschmittel ist hier das Mittel der Wahl. Auf Weichspüler sollten Sie in beiden Fällen verzichten. Kissen aus Viscoschaum waschen: Diese Art von Kissen punktet mit einer formstabilen Füllung, die Nackenverspannungen und Rückenschmerzen vorbeugt. Damit das Produkt ein langes Leben vor sich hat, sollten Sie es keinesfalls in der Waschmaschine waschen. Es gibt aber ein Hausmittel, das Ihr Viscoschaum-Kissen effektiv von Bakterien, Gerüchen und Milben befreit. Streuen Sie einfach Backpulver auf das Kissen und lassen Sie dieses ein paar Stunden einwirken. Danach wird das Kissen gut abgesaugt. Flecken sollen entfernt werden? Dies gelingt, indem Sie ein Baumwolltuch anfeuchten und mit etwas flüssigem Feinwaschmittel getränkt auf die zu reinigende Stelle drücken.

