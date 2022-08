Kontaktallergie bei Kindern: Neurodermitis oft falsch diagnostiziert

Von: Judith Braun

Jucken, Rötungen und Bläschenbildung: Die Symptome einer Kontaktallergie und Neurodermitis ähneln sich stark. (Symbolbild) © Science Photo Library/IMAGO

Leidet Ihr Kind unter einer Kontaktallergie oder Neurodermitis? Gewissheit bringt ein Allergietest. Wie Eltern im Akutfall handeln sollten.

Die Haut juckt, ist gerötet und es bilden sich sogar Bläschen? Wenn bei Kindern diese Symptome auftreten, kann es sich um eine sogenannte Kontaktallergie handeln. Es gibt schließlich viele Alltagsdinge, die Stoffe enthalten, auf die entsprechend veranlagte Kinder allergisch reagieren können. Das kann beispielsweise Nickel in Schmuckstücken oder Knöpfen, Duft- oder Konservierungsstoffe in Kosmetika oder Gummistoffe in Badeschuhen sein. Allerdings wird das allergische Kontaktekzem oftmals falsch diagnostiziert und mit Neurodermitis verwechselt.

Wie Eltern im Akutfall handeln können, verrät 24vita.de.

Wenn die Haut betroffener Kinder mit dem jeweiligen Stoff, auf den es allergisch ist, in Berührung kommt, folgt eine Entzündungsreaktion in Form eines Ekzems. Prof. Dr. Margitta Worm, Leiterin der Allergologie und Immunologie der Hautklinik der Charité Berlin und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie erklärt gegenüber der Apotheken-Umschau Online, dass die Kontaktallergie als Allergie bei Kindern häufiger auftritt als vermutet. Allerdings kommt es immer wieder zu Fehldiagnosen: „Oft wird ein all­ergisches Kontaktekzem nicht diagnostiziert.“ Fälschlicherweise wird es stattdessen mit Neurodermitis verwechselt.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.