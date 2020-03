Covid-19: Können Haustiere das Coronavirus übertragen?

Steigende Coronavirus-Infektionen weltweit werfen die Frage auf, ob die eigenen Haustiere eine potentielle Ansteckungsgefahr bedeuten.

Die Tröpfcheninfektion gilt als Hauptübertragungsweg des Coronavirus.

Wer Reisen in Risikogebiete meidet, Abstand zu kranken Personen hält und sich regelmäßig und gründlich die Hände wäscht, schützt sich vor einer Ansteckung.

Viele sorgen sich um die eigenen Vierbeiner: Können diese erkranken und Coronaviren sogar übertragen?

188 gemeldete Coronavirus-Infektionen in Deutschland veranlassen viele Menschen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört nicht nur das regelmäßige Händewaschen* - vor allem nach dem Aufenthalt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ebenfalls wichtig: Sie sollten Abstand zu offensichtlich kranken Menschen halten und nicht in Risikogebiete reisen. Dazu zählen unter anderem die Provinz Hubei und deren Hauptstadt Wuhan in China, die als Ausbruchsort der Coronavirus-Epidemie gilt. Auch in den italienischen Regionen Emilia-Romagna und Lombardei verzeichnen die Behörden Corona-Herde.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht bei der neuartigen Lungenerkrankung, die die Welt aktuell in Atem hält, von Covid-19. Der Erreger, welcher bisher vorläufig als 2019-nCoV bezeichnet wurde, bekam einen eigenen Namen: Sars-CoV-2. Seit Anfang 2020 wurden weltweit 90.893 Coronavirus-Infektionen gemeldet. Bis jetzt kam es zu 3.111 Todesfällen, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO meldete. (Stand: 03.03.2020)

Coronavirus: Kann man sich auch durch das eigene Haustier anstecken?

Nach aktuellem Wissensstand ist die Tröpfcheninfektion der Hauptübertragungsweg der Coronaviren*, wie das Robert Koch-Institut (RKI) als Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten meldet. "Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden", heißt es in einer Veröffentlichung des RKI.

Sich auf anderem Wege zu infizieren sei eher unwahrscheinlich, wie auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) meldet: "Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen auf anderem Weg, etwa über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder durch importiertes Spielzeug, mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben (…)". Auch Fälle, bei welchen Sars-CoV-2 durch Haustiere auf den Menschen übertragen wurde, sind bisher nicht bekannt.

WHO gibt Entwarnung: Haustiere keine Coronavirus-Überträger

Auf ihrem Instagram-Account gibt auch die WHO Entwarnung in Hinblick auf die Übertragung des Virus durch Haustiere:

Im Post heißt es: "Im Moment gibt es keinen Hinweis darauf, dass sich Haustiere wie Hunde oder Katzen mit dem neuartigen Coronavirus* infizieren können. Dennoch ist es immer eine gute Idee, sich nach dem Kontakt mit Haustieren die Hände mit Seife und Wasser zu waschen. Das schützt Sie vor verschiedenen, weit verbreiteten Bakterien wie E. coli und Salmonellen, die von Tier auf Mensch übertragbar sind."

