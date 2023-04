„Die Kinder beißen uns“ – Erzieher erzählt aus seinem Alltag und zeigt, wie hart es im Kindergarten zugehen kann

Von: Juliane Gutmann

Erzieherinnen und Erzieher haben große Verantwortung, betreuen häufig große Kindergruppen mit anspruchsvollen Kindern und kämpfen oft jeden Tag mit enormem Lärmpegel. © Jan Tepass/Imago

In Kindergarten und Kita zeigt sich Fachkräftemangel auf erschreckende Weise. Erzieher und Erzieherinnen sind knapp, die Belastung für die Verbliebenen steigt – und kann in Verzweiflung münden.

Wer selbst einmal in einem Kindergarten oder einer ähnlichen Einrichtung gearbeitet hat, weiß, wie fordernd dieser Beruf ist. Streitigkeiten schlichten, die Kinder auf den Schulalltag vorbereiten, soziale und handwerkliche Fertigkeiten schulen: Erzieher und Erzieherinnen sind ständig gefordert und achtsam. Auch, weil sie die Verantwortung für das Wohlergehen der Kinder tragen. „Im Kindergarten musst du immer präsent sein. Jede Minute“, so fasst es ein Erzieher aus dem Rheinland zusammen.

„Wenn ein Kind schon morgens um zehn randaliert, könnte ich eigentlich direkt danach nach Hause gehen. Mache ich natürlich nicht. Aber ich bin dann durch, erschöpft, emotional und körperlich“: Der Bericht des Erziehers, der anonym bleiben möchte, gibt tiefe Einblicke in den Arbeitsalltag von Mitarbeitern in Kindergärten und Kitas. Im Interview mit der Fachzeitschrift Psychologie Heute erklärt der Erzieher, welche Probleme ihm den Spaß an der Arbeit rauben.

Wenn zum täglichen Stress noch fehlender Rückhalt von der Führungskraft und eine schlechte Teamdynamik kommen, wird es noch schwieriger. „Die Kinder beißen uns, treten uns, schreien uns an, und die Chefin meint, da könne sie uns nicht helfen, das müssten wir aushalten. Einmal hat mir ein Kind die Brille aus dem Gesicht geschlagen. Als ich ihr das erzählt habe, hat sie nur gesagt: „Gott sei Dank ist die Brille nicht kaputt, sonst hätte ich ohne Ende Schreibkram““, bringt der Erzieher als Beispiel. Mehr über den beruflichen Alltag des Mannes erfahren Sie auf 24vita.de.

