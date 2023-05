Beste Entwicklungs-Chancen für den Nachwuchs: die fünf Säulen der Erziehung

Von: Anna Heyers

Kindererziehung ist schwer und im Grunde kann man es kaum allen recht machen. Aber es gibt fünf sogenannte Säulen, die Eltern eine grundlegende Richtung geben.

Was ist das eigentlich, die „gute Erziehung“? Wer in seinem Familien- und Freundeskreis mal nach einer Definition fragt, dem wird auffallen, dass die Antworten hier erstaunlich unterschiedlich ausfallen können. Ebenfalls auffallend: Ältere Generationen haben häufig ganz andere Vorstellungen davon, wie sich die Kinder heutzutage verhalten sollten, als junge Eltern.

Das liegt auch mit am sich stetig wandelnden Erziehungsstil: War früher durchaus noch hier und da eine Ohrfeige oder Schlimmeres an der Tagesordnung, werden Kinder heute häufig in Entscheidungen mit einbezogen und auch das eigene Nein gelegentlich hinterfragt. All das, damit Kinder zu vollwertigen Mitgliedern in der Gesellschaft werden – aber trotzdem sie selbst bleiben können. Dabei helfen auch die sogenannten fünf Säulen der Erziehung von Prof. Sigrid Tschöpe-Scheffler.

Erziehungssäule 1: Liebe

Sie ist wohl das Wichtigste überhaupt, um ein Kind entwicklungsgerecht zu erziehen. Zusammen mit der emotionalen Wärme bildet die Liebe das Fundament für die gesunde Entwicklung des Kindes. Der Nachwuchs braucht das Gefühl, gesehen und gehört zu werden und die Sicherheit, dass es getröstet und auch dann geliebt wird, wenn es mal etwas angestellt hat. Körperkontakt kann hier unbedingt dazugehören, sollte aber nicht erzwungen werden.

Erziehungssäule 2: Respekt und Achtung

Hier macht Tschöpe-Scheffler darauf aufmerksam, dass Kinder ein Recht darauf haben, eigene Erfahrungen zu machen und selbst Lösungen für Probleme zu finden. So werden sie in ihrer „Individualität respektiert und gefördert“, in ihrer Selbstständigkeit unterstützt und lernen gleichzeitig, dass ihre Meinung wichtig ist. Achtung und Respekt helfen dabei, dass der Nachwuchs ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln kann und tragen so zur Persönlichkeitsentwicklung bei.

Wer seinem Kind alles abnimmt und keinerlei Frust aufkommen lasen möchte, gehört eventuell nicht nur zu den Helikopter-Eltern, sondern mindert im schlimmsten Fall auch das Selbstbewusstsein des Nachwuchses.

Erziehungssäule 3: Kooperation

Zugegeben: Dieser Punkt bereitet vielen Erziehungsberechtigten Probleme. Sie müssen sich nämlich verdeutlichen, dass nicht sie als Erwachsene immer das Bestimmungsrecht haben. Viel mehr legt Prof. Sigrid Tschöpe-Scheffler darauf Wert, dass die Eltern-Kind-Beziehung von „wechselseitigem Verstehen“ geprägt ist – wie man zum Beispiel auch in einem Artikel auf Familie.de lesen kann. Das heißt keinesfalls, dass es nicht Regeln und Strukturen geben sollte. Viel mehr sollten diese aber abgestimmt und abgesteckt werden. Dem Kind werden Regeln erklärt und daraufhin darf es seine Meinung und Sicht äußern. Beide Seiten müssen sich außerdem entschuldigen, wenn Vereinbarungen gebrochen werden.

Einige Beispiele, die gut in den Rahmen der fünf Säulen passen, gibt übrigens auch die junge Mutter Marlies (@marliesjohanna) auf Instagram.

Erziehungssäule 4: Struktur und Verbindlichkeit

Bei dieser Säule der Erziehung geht es darum, getroffene Vereinbarungen und auch Regeln einzuhalten. Geschieht dies nicht, drohen Konsequenzen – die im Anschluss auch unbedingt durchgesetzt werden sollten. So lernt das Kind, dass Aussagen des Erwachsenen Wert haben und zuverlässig sind. Auf der Seite eltern-bildung.at steht außerdem, dass Regeln Rituale und Struktur erschaffen und diese dem Nachwuchs eine große Sicherheit geben.

Erziehungssäule 5: allseitige Förderung

Hierbei wird die Neugier des Kindes unterstützt und gefördert. Es darf Dinge selbst ausprobieren und wird so bekannt gemacht mit Wissenschaft und Religion, Natur und Technik. Der Erwachsene macht dies in der Umgebung möglich, etwa mit Spaziergängen in den Wald oder Ausflügen in Mitmach-Museen. Ganz nebenbei werden so motorische, sprachliche und intellektuelle Fähigkeiten gefördert und das Kind lernt, Zusammenhänge zu verstehen.

