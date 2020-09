Allergieprävention: Die richtige Ernährung für Säuglinge

Gesunde Kinderernährung

Viele Frauen fragen sich, was sie in der Schwangerschaft und Stillzeit essen dürfen und was nicht. Schon jetzt spielt die Allergievorsorge eine Rolle. Doch wie sieht eine gesunde Kinderernährung aus?