Der stille Killer: Mangelernährung ist ein weltweites Problem – auch in Deutschland

Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung ist mangelernährt. Auch in deutschen Krankenhäusern wird die Unterversorgung mit Nährstoffen immer mehr zum Problem.

Das Thema Mangelernährung wird auf den ersten Blick meist nur mit den teils schwierigen Versorgungslagen der Entwicklungsländer im globalen Süden in Verbindung gebracht. Tatsächlich ist extremer Nährstoffmangel allerdings vermehrt auch bei Patienten in deutschen Krankenhäusern ein ernstzunehmendes Problem. Doch was bedeutet Mangelernährung eigentlich?

Unter anderem ist eine unzureichende Versorgung mit allen für den Körper wichtigen Nährstoffen selbstverständlich bei deutlichem Untergewicht gegeben. Wer nicht genug isst, ist sehr wahrscheinlich mangelernährt. Doch auch Menschen, die regelmäßig üppige Mahlzeiten zu sich nehmen, können an Mangelernährung leiden. Denn in Sachen Nahrungszufuhr ist nicht nur die Menge ausschlaggebend. Online und in Ratgeberzeitschriften ist beispielsweise häufig von einer ausgewogenen Ernährung die Rede. Das bedeutet, dass die für die Essenszubereitung verwendeten Lebensmittel alle wichtigen Nährstoffe beinhalten sollten, die ein gesunder Mensch für seine vielseitigen Körperfunktionen benötigt.

An Mangelernährung können auch Normalgewichtige leiden

An Mangelernährung können dementsprechend also auch normalgewichtige Personen leiden, deren Mahlzeiten beinahe ausschließlich aus Kohlehydraten und fetthaltigen Lebensmitteln bestehen. Denn um dauerhaft fit zu bleiben, sind auch Proteine und viele verschiedene Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente wichtig. Mangelernährung wird deshalb auch häufig als „stiller Killer“ bezeichnet, da Betroffene sich ihrem Leiden in vielen Fällen gar nicht bewusst sind.

Laut dem Welthunger-Index 2022 sind mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit von Mangelernährung betroffen. Die Gründe hierfür sind vielfältig, doch der Großteil der Betroffenen stammt noch immer aus den häufig als „Entwicklungsländer“ bezeichneten Regionen des globalen Südens.

In vielen Fällen ist jedoch nicht eine tatsächliche Nahrungsmittelknappheit der Grund für den vorliegenden Nährstoffmangel. Wie unter anderem „Deutschlandfunk Kultur“ bereits 2014 im Artikel „Der stille Killer in Bangladesch“ berichtete, bestehen die regelmäßigen Mahlzeiten vielerorts seit langem ausschließlich aus stärkehaltigen Lebensmitteln wie Reis, Maniok oder Mais. Diese einseitige Ernährung hat in den meisten Regionen eine tragische Vorgeschichte mit stets ähnlichem Verlauf: Traumatisiert durch frühere Hungersnöte ersetzten Länder wie Bangladesch Gemüsefelder, Obstwiesen und Weideflächen für Vieh durch groß angelegte Reislandwirtschaft, um zumindest die Grundversorgung der eigenen Bevölkerung zukünftig sicherstellen zu können.

Mangelernährung beeinträchtigt bei Kindern die Gehirnentwicklung

Insbesondere Kinder leiden unter dieser einseitigen Ernährung mit Reis, denn sie sind dadurch in ihrer Entwicklung gehemmt. Schwerwiegende gesundheitliche Probleme sind mögliche Folge. Professor Tahmeed Ahmed aus Dhaka warnte im Gespräch mit „Deutschlandfunk Kultur“ vor den Folgen des versteckten Hungers: „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Mangelernährung auch sehr stark die Gehirnentwicklung betroffener Kinder beeinträchtigt. Sie versagen in der Schule, weil es ihnen an kognitiven Fähigkeiten fehlt. Als Erwachsene werden sie Probleme haben, Dinge zu verstehen.“

Auch in vielen Kliniken ist Mangelernährung der Patienten ein Problem. © Imago

Mangelernährung in Deutschland: Krankenhausstudie liefert erschreckende Erkenntnisse

Weltweit sind also vor allen Dingen Kinder aus dem globalen Süden von Mangelernährung bedroht. Doch auch in Deutschland ist die unzureichende Aufnahme von Nährstoffen ein weit verbreitetes Problem — und das sogar unter medizinischer Aufsicht. Wie unter anderem das Onlineportal „DocCheck“ im Artikel „Mangelernährung: Der stille Killer“ berichtet, besteht „bei jedem vierten bis fünften Patienten, der in einer deutschen Klinik aufgenommen wird“, das Risiko für Mangelernährung. Insbesondere Frauen und Patienten, die in der Vergangenheit stark abgenommen haben oder sich generell in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befinden, sind häufig von Mangelernährung betroffen. In den jeweiligen Fachbereichen bestehen jedoch starke Unterschiede: Während die Gynäkologie und Neurologie eher weniger mit dem Problem zu kämpfen haben, werden in der Geriatrie und Gastroenterologie in vielen Fällen nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgte Patienten behandelt.

Besonders schockierend ist die Feststellung, dass der Zustand der Mangelernährung sich sogar teilweise während des Krankenhausaufenthaltes verschlimmert. Die Professorin für klinische Ernährung im Alter an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg Dorothee Volkert erklärte hierzu im Gespräch mit „DocCheck“: „Grundsätzlich ist die Ernährung in Verbindung mit akuten Krankheiten oft schwierig. Zum einen wird krankheitsbedingt vom Körper mehr Energie benötigt, aber gleichzeitig fehlt der Appetit und es wird weniger gegessen. Das geht dann häufig mit einem Gewichtsverlust einher.“ Damit der „stille Killer“ Mangelernährung in deutschen Einrichtungen nicht mehr unnötig Leben gefährdet, sollte Volkerts Meinung nach deshalb unbedingt das Ernährungsbewusstsein der Mitarbeiter verbessert werden.

