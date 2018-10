Junge Frau will abnehmen - so unglaublich sieht sie jetzt aus

Eine junge Frau halbierte ihr Gewicht innerhalb weniger Monate. Heute ist sie kaum wiederzuerkennen. Wie sie das geschafft hat, lesen Sie hier.

Mit gerade mal 24 Jahren war Leanne Champ so unglücklich wie noch nie. Nicht nur, dass sie bereits in jungen Jahren fast 130 Kilo wog – zudem hatte ihr Ehemann sie fies hintergangen. Da wusste sie, dass sie ihr Leben von Grund auf umkrempeln musste.

Junge Britin ist in ihrer Ehe unglücklich - und verfällt der Esssucht

Rückblick: Mit Anfang 20 hatte die heute 28-Jährige ihre große Liebe geheiratet. Doch mit der Ehe kam nicht das Glück, sondern Kilo für Kilo. Weil sie mit ihrer Partnerschaft unzufrieden war, fing die Britin an, jeden Tag Fast Food in sich hineinzustopfen. "Als ich 21 Jahre alt war, habe ich geheiratet und musste aus familiären Gründen meinen Ganztagsjob aufgeben", erklärt Leanne gegenüber der britischen Daily Mail. "Während dieser stressigen Zeit in meinem Leben habe ich mich dem Trostessen zugewandt, als Bewältigungsmechanismus sozusagen."

Sie fuhr jeden Tag ins Schnellrestaurant und aß ganze Familienpackungen voller Chips. Doch als Leanne entdeckte, dass ihr Mann sie betrogen hatte, fasste sie einen radikalen Entschluss: Die junge Frau verließ ihn und kümmerte sich endlich um sich selbst – und ihre Gesundheit. Sie wollte endlich ihre Esssucht in den Griff bekommen und abnehmen.

Am Ende wog Leanne 130 Kilo - dann betrog sie ihr Mann und sie krempelte ihr Leben um

Dazu setzte sie auf ein strenges Ernährungsprogramm, ersetzte Mahlzeiten gegen Eiweiß-Shakes und fing an, Sport zu treiben und schwimmen zu gehen. Dennoch gönnte Leanne sich ab und zu auch mal etwas Süßes oder gab ihren Gelüsten nach – diese hielten sie bei der Stange und davor ab, wieder in ihr altes Ess-Schema zu verfallen. Mit Erfolg.

Nach nur 18 Monaten hatte sie fast die Hälfte ihres Körpergewichts verloren. Etwa 76 Kilo waren wie weggeschmolzen. Dadurch bestärkt, hielt sie weiter an ihrem gesunden Lebensstil fest und nahm langsam weiter ab. Heute ist die junge Frau zufrieden mit ihrer Figur und präsentiert sich gerne stolz in knappen Outfits.

Außerdem rät sie all den Frauen, die es ihr gleichtun wollen, sich nicht von der Zahl auf der Waage tyrannisieren zu lassen. Stattdessen sei es viel wichtiger, auf die Kleidergröße zu achten und sich selbst schön in seiner Haut zu finden.

