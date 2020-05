Trockene Augen erhöhen Infektionsrisiko – dieser Tipp verschafft sofort Linderung

Sind die Augen extrem trocken, haben Krankheitserreger leichtes Spiel. Mit folgenden Maßnahmen verhindern Sie trockene Augen – im Büro hilft vor allem eine Regel.

Meist liegt es an zu viel Bildschirmarbeit und trockener Heizungsluft, wenn die Augen Probleme bereiten.

Häufigstes Leiden: Trockene Augen, die oft mit Fremdkörpergefühl einhergehen.

Auch Keime und Viren können leichter in ein trockenes Auge eindringen - ein gesunder Tränenfilm spült diese Krankheitserreger in der Regel schnell wieder aus.

Rund acht Millionen Menschen in Deutschland leiden unter trockenen Augen, wie aus einer Mitteilung der Barmer Krankenkasse hervorgeht. Häufigste Ursache: PC-Arbeit. Wer den lieben langen Tag in den Monitor schaut, blinzelt statt normalerweise 20 mal pro Minute viel seltener: Bei intensiver Computernutzung können teilweise nur noch fünf Lidschläge pro Minute gemessen werden. Infolge verdunstet die Tränenflüssigkeit und die Augen trocknen schneller aus - vor allem im Winter bei trockener Heizungsluft. "Durch den fehlenden Schutzfilm der Tränen kann es im schlimmsten Fall zu Entzündungen am Auge kommen, da Bakterien nicht ausgespült werden", so Dr. Ursula Marschall, leitende Medizinerin bei der Barmer. Um das zu verhindern, kann man eine ganz einfache Routinen in den Alltag einbauen.

Gegen trockene Augen: So stabilisiert sich der Tränenfilm

Trockene Augen bringen oft ein Fremdkörpergefühl mit sich, als ob sich ein Sandkorn im Auge befinden würde. Auch das Tragen von Kontaktlinsen* ist für viele Menschen mit trockenen Augen unmöglich, da vor allem weiche Linsen die Austrocknung des Augapfels zusätzlich fördern. Doch es gibt eine Reihe an Möglichkeiten der Augenpflege, die einfach in den Alltag integriert werden können und trockenen Augen vorbeugen:

Legen Sie regelmäßig Pausen ein: "Wer merkt, dass seine Augen bei der Bildschirmarbeit trocken werden, sollte regelmäßig Pausen einlegen, bewusst in die Ferne sehen und blinzeln, damit die Augen entspannen", sagt Marschall.

Lüften Sie mehrmals am Tag ordentlich durch.

Auch ein Raumbefeuchter hilft dabei, die Augen feucht zu halten.

Nutzen Sie Augentropfen: In Drogerie und Apotheke findet sich eine große Auswahl an Augentropfen, die von vielen Augenärzten für die morgendliche und abendliche Augenpflege empfohlen werden. Dabei sollten Sie darauf achten, dass die Tropfen keine Konservierungsstoffe enthalten.

Meist sind es harmlose und natürliche Ursachen wie die Hormonumstellung im Alter, die trockene Augen begünstigen. So leiden viele Frauen in den Wechseljahren an trockenen Augen, weil der Tränenproduktion durch die Hormonumstellung abnimmt. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Arzt aufsuchen, um die Ursache für trockene Augen abzuklären. So können auch regelmäßig eingenommene Schlafmittel, Betablocker oder die Anti-Baby-Pille dazu führen, dass die Augen austrocknen. Das gleiche gelte der Barmer zufolge für bestimmte Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Rheuma oder Vitamin-A-Mangel.

jg

