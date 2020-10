Immunsystem stärken: Waldboden soll Abwehrkräfte von Stadtkindern fördern

Ein starkes Immunsystem schützt Kinder vor Allergien und Unverträglichkeiten. Auch ein natürlicher Spielbereich aus Waldboden könnte laut einer aktuellen Studie einen positiven Einfluss haben.

Helsinki – Kinder, die in der Stadt aufwachsen, entwickeln möglicherweise ein widerstandsfähigeres Immunsystem, wenn sie häufiger mit Waldboden in Kontakt kommen. Zu diesem vorläufigen Ergebnis kommt eine aktuelle Studie aus Helsinki. So fanden die Forscher aus Finnland heraus, dass natürlicher Waldboden in Spielbereichen einen positiven Effekt auf das Immunsystem von Kindergarten-Kindern hat*. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im wissenschaftlichen Fachmagazin „Science Advances“.

Im Rahmen der Studie untersuchte die Arbeitsgruppe um Forschungsleiter Aki Sinkkoken insgesamt 72 Kinder an zehn finnischen Kindertagesstätten. In knapp der Hälfte der Kitas pflanzten die Forscher Rasen aus natürlichen Waldböden. 28 Tage lang durften die Kinder für 90 Minuten auf dem neuen Außenbereich spielen. Bei den Kindern, die sich vermehrt auf dem Waldboden aufhielten, stieg nach Angaben der Wissenschaftler die Vielfalt der Bakterien auf der Haut und im Darm. Welche Bedeutung die Ergebnisse für die Praxis in Kindergärten haben, ist jedoch noch unklar. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.