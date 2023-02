Immunsystem stärken: Fünf Tipps für eine gute Abwehr

Von: Judith Braun

Teilen

Nicht nur in den Wintermonaten brauchen wir ein gut funktionierenedes Immunsystem. Was Sie tun können, um Ihre Abwehr zu stärken, erfahren Sie in diesem Artikel.

Mehr zum Thema Immunsystem stärken: Fünf Tipps für gute Abwehrkräfte

Das Immunsystem hat die Aufgabe, den Körper vor Schadstoffen, Bakterien, Viren und Krankheitserregern zu schützen. Daher ist es lebenswichtig. Ist zum Beispiel die Thymusdrüse – ein wichtiger Teil des erworbenen Immunsystems – krank, kann dies schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben und die Immunabwehr im Allgemeinen schwächen. Mithilfe eines gesunden Lebensstils kann das Immunsystem jedoch gestärkt werden und das Risiko für eine Grippe, Erkältung oder andere Infektionskrankheiten gesenkt werden.

Mit welchen Tipps Sie Ihr Immunsystem stärken können, verrät 24vita.de.

Eine ausgewogene Ernährung, der Verzicht auf Tabak, genügend Schlaf und regelmäßige Bewegung: Diese Faktoren tragen laut Forschern zu einem gesunden Lebensstil und zur Stärkung des Immunsystems bei. Daneben gibt es noch weitere Tipps, die Ihre Gesundheit und Ihre körpereigene Abwehr fördern.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.