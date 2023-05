Abnehmen mit Hula-Hoop: 30-Tage-Plan formt die Figur und lässt Kilos verlieren

Von: Juliane Gutmann

Sie möchten sich in diesem Jahr rundum wohlfühlen in ihrem Badeanzug? Dann könnte Hula-Hoop-Training genau das richtige für Sie sein. In 30 Tagen wird die Silhouette definiert und die Kilos purzeln.

Wer ein paar Kilos verlieren will, hat viele Möglichkeiten. Unzählige Diäten versprechen schnelle Abnehmerfolge. Spaßig wird es hier allerdings selten, denn Crashdiäten wie die Militärdiät erfordern meist strikte Disziplin. Doch es gibt auch entspannte Wege zum Wunschkörper. So kann Hula-Hoop-Training ohne große Anstrengung zum Erfolg führen. Ein Vier-Wochen-Plan soll auch Sportmuffel dabei unterstützen, die Figur zu formen.

Die Vorteile liegen den Verfechtern des Hula-Hoop-Trainings auf der Hand: Das Ring-Kreisen um die Hüfte soll weitaus spaßiger sein als die schweißtreibende Joggingrunde, der Hula-Hoop kostet wenig und kann überall zum Einsatz kommen. Viele Exemplare sind zusammensteckbar. Man kann ihn also auch überall hin mitnehmen.

Noch effektiver mit Gewicht Man sieht sie auf Instagram, TikTok & Co: Influencer, die die Hüften schwingen – und zwar mit Gewicht. Diese speziellen Hula-Hoop-Reifen wie der hoopie (werblicher Link) gelten als besonders effektiv. Weiteres Plus: Solche Modelle können nicht herunterfallen und eignen sich somit sogar prima für Einsteiger.

Interesse am 30-Tage-Hula-Hoop-Plan? Erfahren Sie hier, wie es geht.

Abnehmen dank Hula-Hoop-Training: Ein 4-Wochen-Plan

Mit Hula-Hoop-Training zum flachen Bauch? Das kann funktionieren. © Imago

Die kleinen Bewegungen, die man beim Hula-Hoop-Training macht, haben es in sich. Nicht nur Bauch-, Rücken- und Beckenbodenmuskulatur wächst. Auch Hüfte, Po, Schultern und Beine werden mobilisiert und gestärkt.

Während der 30-Tage-Hula-Hoop-Challenge kann man gesund bis zu vier Kilo verlieren – wenn man außerdem auf ausgewogene Ernährung setzt, Genussmittel wie Süßigkeiten und Alkohol reduziert und zudem häufiger das Rad oder die Treppe, statt Auto oder Fahrstuhl nutzt.

30 Tage Hula-Hoop-Challenge: So gehts

Woche 1: Bauen Sie einmal täglich eine 10-minütige Hula-Hoop-Session ein. Morgens nach dem Aufstehen, abends vor dem Fernseher oder in der Mittagspause: Zeitlich sind Sie flexibel. Sie können das Fitnessgerät entweder nur um die Hüften kreisen lassen, ohne weitere Übungen einzubauen. Wem das zu eintönig ist, der kann für noch mehr Trainingseffekt auch Ausfallschritte oder Box-Bewegungen einbinden ins Training. Auf YouTube finden sich entsprechende Anleitungen:

Woche 2 : In Woche zwei erreicht der Trainingsplan seinen Höhepunkt, was die Intensität angeht. 20 Minuten wird der Hula-Hoop täglich gekreist – je nach Gusto entweder ohne oder mit Ausfallschritten oder anderen Übungen (siehe oben im YouTube-Video).

: In Woche zwei erreicht der Trainingsplan seinen Höhepunkt, was die Intensität angeht. 20 Minuten wird der Hula-Hoop täglich gekreist – je nach Gusto entweder ohne oder mit Ausfallschritten oder anderen Übungen (siehe oben im YouTube-Video). Woche 3: Arme, Schultern und oberen Rücken kann man mithilfe von speziellen Hula-Hoop-Übungen einfach und effektiv trainieren. Es geht in Woche drei auch wieder entspannter zu: Nur fünf Minuten täglich werden investiert, um die Arme in Form zu bringen. Folgende Übungen helfen dabei:

Woche 4: In der letzten Woche wird zehn Minuten täglich Bauch und Taille trainiert. Dazu kommt der Hula-Hoop zum Einsatz, wird aber auch mal kurz zur Seite gelegt. Welche Übungen den Bauch besonders gut trainieren, zeigen unzählige YouTube-Videos. Eine Inspiration finden Sie hier:

