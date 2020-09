Diese heilende Wirkung wird Honig nachgesagt - neue Studie lässt nun aufhorchen

Honig ist nicht nur lecker, sondern angeblich auch gesund. Bei Husten und Erkältung könne er manchmal sogar mehr bewirken als ein Antibiotikum - behauptet ein Forscherteam.

Honig ist nicht nur ein Süßungs-, sondern auch ein beliebtes Hausmittel.

Ihm wird nachgesagt, dass er zum Beispiel als Hustenstiller helfen kann. Ist das wirklich so?

Ein Forscherteam der Oxford-Universität hat jetzt neue Erkenntnisse zum Honig in der Medizin gewonnen. Lesen Sie hier mehr über die jüngst erschienene Studie.

Dem Honig* wird gern eine heilende Wirkung nachgesagt. Zumindest als Hausmittel muss er in manchen Haushalten herhalten. Viele schwören auf Honig zum Beispiel bei Husten. Ob er wirklich hilft?

Wissenschaftler der Oxford-Universität kommen nun zu dem Ergebnis, dass Honig ein geeignetes Mittel bei der symptomatischen Behandlung von Atemwegserkrankungen sein könnte, wie es unter anderem in einem Beitrag von Deutschlandfunk Nova geschildert wird. Zuvor hatte der Guardian über die Studie des besagten Forscherteams aus Großbritannien berichtet.

Vor allem, wenn Patienten Husten hätten, könne Honig manchmal sogar wirksamer sein als Mittel, die üblicherweise bei Husten oder Erkältung verabreicht würden, behauptet das Forscherteam der Oxford-Studie den Berichten zufolge. Die Studie besage aber deshalb noch lange nicht, dass Honig per se wirksamer sei als ein Antibiotikum, stellt deutschlandfunknova.de kritisch fest. Nachzulesen sind die Ergebnisse der genannten Studie nun in der Fachzeitschrift „BMJ Evidence-Based Medicine“.

Medizin: Honig manchmal besser als Antibiotika?

Helfen oder nötig sein können Antibiotika bei bakteriellen Infektionen. Habe sich hingegen ein Erkältungsvirus eingenistet, seien Antibiotika „der falsche Weg“, heißt es in einem Beitrag auf apotheken-umschau.de, der sich auch mit möglichen sanften Behandlungsmethoden von Erkältungsbeschwerden ganz grundsätzlich befasst. Antibiotika hingegen also „nur gegen Bakterien, - die sich bei angegriffenen Schleimhäuten jedoch leicht festsetzen“, heißt es in dem Beitrag ganz allgemein.

Studie: Hilft Honig gegen Husten?

Für die nun so viel zitierten Ergebnisse aus Großbritannien hätten die Forscher wissenschaftliche Studien gesichtet, die den Effekt von Honig oder einer Zubereitung daraus mit anderen gängigen Arzneimitteln bei Husten und Erkältung verglichen, darunter Hustenlöser und -stiller, Antihistaminika und Schmerzmittel, berichtet das Portal aponet.de.

Insgesamt hätten die Forscher 14 geeignete Studien mit 1.761 Teilnehmern verschiedenen Alters einbezogen. Aber, so heißt es auch in diesem Bericht kritisch: „Die Wissenschaftler geben jedoch zu bedenken, dass Honig kein standardisiertes Produkt ist, sondern ein Naturprodukt mit einer Vielzahl von Inhaltsstoffen. Und nur in zwei Studien sei zudem gegen Placebo getestet worden. Daher sehen die Forscher ihre Folgerungen auch noch nicht als final an.“

Als Hausmittel ist Honig durchaus beliebt - auch, wenn sich über seine Wirkung streiten lässt. Nach Erfahrungen mancher Ärzte könnte Honig den Hustenreiz etwa bei Kindern zumindest mildern. Allerdings eignet sich dieses Hausmittel nur für Kinder, die älter als ein Jahr sind, wie zum Beispiel die Apotheken Umschau berichtet. Bei Babys bestehe die Gefahr, dass Bakterien, die aus der Umwelt in Bienenhonig gelangt sein können, eine lebensbedrohliche Erkrankung auslösen – den sogenannten Säuglingsbotulismus.

Auch bei Erwachsenen gilt: Welches Medikament bei welchen Symptomen im Einzelfall hilft, muss ein Arzt entscheiden. (ah) *Merkur.de gehört zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

