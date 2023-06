Himbeeren und Heidelbeeren: Nicht unter Wasserstrahl halten

Enthalten unter anderem Vitamin C: Heidelbeeren und Himbeeren sollten beim Kauf in der Schale schön prall sein. Zu Hause lagert man sie flach drapiert und kühl. © Kai Remmers/dpa-tmn

Heidelbeeren und Himbeeren gibt es in den Kühlregalen zwar das ganze Jahr, aber gerade jetzt, wo sie aus der heimischen Ernte stammen, schmecken sie besonders lecker. Fruchtige Tipps.

Berlin - Herrlich süß mit fein-säuerlicher Note: Wenn Heidelbeeren und Himbeeren lang genug am Strauch reifen konnten, muss man sie nicht nachsüßen. Darauf weist die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse hin und gibt Tipps zum Umgang mit dem Früchtchen.

Worauf ist bei Kauf und Lagerung zu achten?

Wer Himbeeren in seinen Einkaufswagen legt, sollte sich für pralle Früchte in einem kräftigen Himbeerrot entscheiden. Da sie druckempfindlich sind, sollten sie auf keinen Fall gequetscht werden. Haben sie es nach einem vorsichtigen Transport unbeschadet bis nach Hause geschafft, halten sie im Kühlschrank bis zu drei Tage – am besten auf einem großen Teller ausgelegt. So vermeidet man Druckstellen, die faulig werden können.

Sollten Himbeeren dennoch nicht mehr ganz so frisch aussehen, ist das kein Grund sie zu entsorgen. Einfach pürieren und als Himbeermark zu Joghurt, im Smoothie oder Salatdressing genießen, raten die Obst- und Gemüse-Erzeuger.

Nicht übereinander, sondern flach aufbewahren

Frische Heidelbeeren sind an einer gleichmäßig blauen Farbe, einer prallen Schale und einer leichten Pelzschicht zu erkennen. Sie halten sich im Kühlschrank bis zu 14 Tage - wenn man sie gut dafür vorbereitet. Dazu sollten sie laut den Beerenexperten nicht unter einem Wasserstrahl abgespült werden, sondern in einer Schale mit kaltem Wasser. Das vermeidet Druckstellen. Anschließend lässt man die Früchte auf einem Tuch abtropfen und stellt sie auch in einem flachen Gefäß in den Kühlschrank. dpa