Hilfe, Antibaby-Pille vergessen! Was muss ich jetzt tun?

Viele junge Frauen nehmen als Verhütungsmittel die Antibaby-Pille. Was aber, wenn man sie sie einmal vergessen hat? Können sie sofort schwanger werden?

Durch Schusseligkeit die Antibaby-Pille an einem Tag vergessen oder einen kleinen Magen-Darm-Infekt mit sich herumschleppen: Viele denken, dass hierbei sofort die Wirkung der Pille beeinträchtigt sei. Doch was ist dran?

Wie schnell verliert die Pille ihre Wirkung?

Tatsächlich erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, selbst wenn die Pille nur einmal vergessen wurde. Das bestätigt Dr. Taraneh Shirazian, Assistenz-Professorin am Institut für Geburtshilfe und Gynäkologie im NYU Langone Joan H. Tisch Center für Frauengesundheit, gegenüber dem Portal Refinery29.

"Sie könnten schwanger werden", erklärt Dr. Shirazian. Demnach könne es zu einer Befruchtung kommen, da es sich bei der Pille um eine hormonelle Verhütungsmethode handelt, die den Eisprung verhindern soll. Werde eine Pille vergessen, so Dr. Shirazian, "könnten Sie einen Eisprung haben – und genau das ist das Problem".

Was also tun, wenn ich eine Pille vergessen habe?

Viele Antibaby-Pillen funktionieren heutzutage so, dass man einige Stunden später die vergessene Pille noch nachholen kann. Das sollte aber nicht zur Gewohnheit werden, denn je öfter dies passiert, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden.

Zudem ist es immer wichtig, darauf zu achten, an welchem Tag im Zyklus die Pille vergessen wurde. Ist es die Zeit um den Eisprung, sollte in jedem Fall zusätzlich ein Kondom verwendet werden. Wer sich nicht sicher ist, in welcher Phase seines Zyklus er ist, der sollte in jedem Fall ein Kondom zusätzlich verwenden. Sicher ist sicher.

