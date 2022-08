High Need Baby: Zwölf Zeichen, dass Ihr Kind nicht „einfach“ ist

Von: Natalie Hull-Deichsel

Schreit ein Kind permanent und lässt sich nicht ablegen, könnte es möglicherweise ein „High Need Baby“ sein. (Symbolbild) © alimdi/Imago

Das Kleine weint ständig, will immer getragen werden, schläft nicht – und die Eltern sind am Ende ihrer Kräfte. Haben Sie ein „High Need Baby“?

„High Need“ steht für großes Bedürfnis. Kinderärzte stufen die Bedürfnisse eines Neugeborenen als groß ein, wenn es starke Verhaltensauffälligkeiten zeigt, ohne dass dem eine ernste medizinische Ursache zugrunde liegt. Den Begriff „High Need Baby“ prägte der Professor für Kinderheilkunde aus Kalifornien, Dr. William Sears. Er ist Vater von acht Kindern und hat selbst durch seine vierte Tochter erlebt, was es bedeutet, ein Baby mit starken Bedürfnissen zu haben.

Welche Verhaltensweisen Ihres Kindes auf ein „High Need Baby“ hinweisen könnten, weiß 24vita.de.



Aufgrund seiner persönlichen Erlebnisse entwickelte er zwölf hilfreiche Kriterien, die auf ein „High Need Baby“ hindeuten und betroffenen Eltern helfen sollen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.