Das Herz stärken mit diesen zehn blutdrucksenkenden Lebensmitteln

Ein gesunder Lebensstil hält auch das Herz fit. Eine ausgewogene Ernährung mit folgenden Lebensmitteln schützt Ihr wichtigstes Organ.

Wer zu hohen Blutdruck hat, sollte besonders auf sein Herz achten. Regelmäßige Kontrollen beim Arzt und, falls der Blutdruck viel zu hoch ist, auch perfekt eingestellte Medikamente, sind ein Muss. Jeder Patient kann aber auch viel selbst tun: durch einen gesunden Lebensstil.

Wichtige Regeln, die Ihr Herz stärken

Die Ernährung spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Die Deutsche Hochdruckliga hat folgende Ernährungsregeln aufgestellt, die nicht nur Bluthochdruck-Patienten helfen können. Auch für herzgesunde Menschen sind folgende Mengen empfehlenswert:

maximal sechs Gramm Kochsalz täglich zu sich nehmen (zum Vergleich: eine Tiefkühlpizza enthält bereits sechs Gramm Salz; 100 Gramm Brot enthält 1,25 Gramm Kochsalz),

nicht jeden Tag Alkohol trinken und wenn, dann nur 30 Gramm pro Tag,

zweimal pro Woche Seefisch essen (enthält viele Omega-3-Fettsäuren),

mehr Kalium (bis zu fünf Gramm pro Tag) zu sich nehmen (ist in Obst, Gemüse, Kartoffeln enthalten),

mehr Ballaststoffe essen,

die Aufnahme von Cholesterin auf unter 300 Milligramm pro Tag reduzieren,

maximal 80 Gramm Fett pro Tag,

zu hochwertigen Pflanzenfetten mit einfach oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren greifen (z.B. Oliven- oder Leinöl),

und maximal zweimal Fleisch pro Woche essen (Wild und Geflügel bevorzugen).

Ballaststoffreiche Lebensmittel schützen vor Herzinfarkt

Wie wichtig ballaststoffreiche Ernährung für uns ist, haben Wissenschaftler der Universität Harvard untersucht. In ihrer Studie kamen sie zu dem Ergebnis, dass Menschen, die jeden Tag mindestens 70 Gramm Vollkorn aßen, ein um 20 Prozent niedrigeres Risiko hatten, an einer Herz-Kreislaufkrankheit wie Herzinfarkt oder an Krebs zu sterben.

Die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, pro Tag rund 30 Gramm Ballaststoffe zu essen. Das entspricht drei Scheiben Vollkornbrot, einer Portion Früchtemüsli, zwei bis drei mittelgroßen Kartoffeln, zwei mittelgroßen Möhren, zwei Kohlrabi-Köpfen, einem Apfel und einer Portion Rote Grütze.

Und auch die Auswahl der richtigen Getränke hilft, den Blutdruck zu senken. So kamen Wissenschaftler der University of Cambridge zu dem Ergebnis, dass herkömmlicher Kamillentee ein gutes Mittel gegen Bluthochdruck ist!

