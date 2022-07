Kinder von Helikopter-Eltern werden „schwache Persönlichkeiten“

Von: Judith Braun

Überfürsorgliche Eltern erziehen ihre Kinder zu „schwachen Persönlichkeiten“, mahnt ein Bildungsforscher. (Symbobild) © Cavan Images/IMAGO

Kinder sollten zu starken Persönlichkeiten erzogen werden. Eine überfürsorgliche Erziehung schadet ihnen jedoch in der Entwicklung.

Der Erziehungsstil von sogenannten Helikopter-Eltern zeichnet sich durch Überbehütung aus. Sie schwirren wie Helikopter um die Kleinen, damit ihrem Nachwuchs nichts Negatives widerfährt. Dies tun sie allerdings auch in Situationen, in denen ein solches Verhalten nicht angemessen ist und in denen ihre Kinder etwas lernen und daran wachsen könnten.

Mit diesem Erziehungsstil rauben Eltern ihren Kindern wichtige Erfahrungen. Die Folgen einer solchen Erziehung können bis ins Erwachsenenalter anhalten. Der Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsforscher Prof. Klaus Hurrelmann erklärt, warum es heutzutage immer häufiger zu diesem Verhalten bei Eltern kommt und wie es sich auf die Persönlichkeiten von Kindern auswirken kann.

