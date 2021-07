Heißhunger auf Schokolade überlisten: Experten verraten einen genialen Trick

Keine Macht dem Heißhunger

Heißhunger auf Schokolade – und schon hat man die ganze Tafel genascht. Ernährungsexperten kennen einen genialen Trick, der den Heißhunger überlistet.

Hamburg/Mainz – Einer ist keiner, doppelt hält besser und alle guten Dinge sind drei und schon ist die Schokoladentafel verputzt. Was bleibt ist das schlechte Gewissen, vielleicht etwas Bauchzwicken und auf lange Sicht Rettungsringe um die Hüfte. Die gute Nachricht: Ernährungsexperten sind sich sicher: Man kann sich selbst und seinen Heißhunger auf Schokolade überlisten.

Wer es nicht zu Hause hat, kann es auch nicht essen. Ein Spruch für das Phrasenschwein, an dem wie so oft etwas Wahres steckt. Wer beim Einkauf einen großen Bogen um Schokolade und Kekse macht, muss abends nicht seine Gelüste in Zaum halten. Auf Naschen und Gaumenfreuden muss man deshalb noch lange nicht verzichten. Weder auf das Stückchen Schokolade noch auf Eis. Wer allerdings seinen Schokoladenkonsum nicht unter Kontrolle hat und nicht aufhören kann, für den oder die helfen leckere Fruchtalternativen, die 24vita.de kennt. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

