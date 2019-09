Hautärzte beweisen: Ihr Deo wirkt nur richtig, wenn Sie es zu dieser Tageszeit auftragen

Bei Ihnen gehört Deo auftragen auch zur morgendlichen Badezimmer-Routine dazu? Wann wirklich der richtige Zeitpunkt dafür ist, kann sogar wissenschaftlich nachgewiesen werden.

Deo aufsprühen oder rollen - eines der ersten Dinge, die viele morgens im Bad machen. Doch das ist nicht der effektivste Weg, sich gegen müffelnde Achseln zu schützen. Das behauptet zumindest die britische Medizinerin Sandra Lee.

Antitranspirant statt morgens besser zu einer anderen Uhrzeit auftragen

Die Dermatologin - die in Großbritannien wegen ihrer eigenen TV-Show bekannt ist - empfiehlt, Deodorant bereits vor dem Schlafengehen aufzutragen. "Deodorant wird am besten abends angewendet, weil die Schweißdrüsen im Schlaf weniger aktiv sind", zitiert sie das britische News-Portal Mirror. Die Hautärztin ist sich sicher: Auf diese Weise bleibt man länger frisch am nächsten Tag.

Eine im Fachblatt The Dermatologist veröffentlichte Fachinformation bestätigt Sandra Lees Aussage - wenn es sich um Antitranspiranten handelt, also keine herkömmlichen Deos, sondern Produkte, die die Aktivität von Schweißdrüsen reduzieren und so Körpergeruch mindern sollen. Diese sollten tatsächlich vor dem Schlafengehen angewandt werden, um den bestmöglichen Effekt zu erzielen. Eine Studie unter 60 Frauen zwischen 18 und 65 Jahren untermauert diese These. Diejenigen Studienteilnehmerinnen, die ihr Antitranspirant zehn Tage lang abends angewendet hatten produzierten deutlich weniger Schweiß als die Frauen, die das Produkt morgens aufgetragen hatten.

Alu in Deos: Wie schädlich sind die Inhaltsstoffe von Antitranspirantien?

In Antitranspirantien sind Aluminiumchlorhydrat oder Aluminium Chloride enthalten. Vielen stellt sich die Frage, wie gesund es sein kann, wenn diese umstrittenen Inhaltsstoffe lange Zeit auf die Haut einwirken können. Aluminium in Deos zählt zu den umstrittenen Stoffen, die die Schweißdrüsen unter der Achsel verstopfen und so den Schweißfluss hemmen. Aluminium in Pflegeprodukten wird allerdings von vielen Medizinern mit der Entstehung von Brustkrebs oder Alzheimer in Verbindung gebracht.

