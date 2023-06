Chronische Hautkrankheit: Arzt erklärt, an welchen Körperstellen die weißen Flecken meist auftreten

Von: Natalie Hull-Deichsel

Bei der chronischen Autoimmunerkrankung Vitiligo sind typischerweise beide Körperseiten parallel betroffen, insbesondere im Gesicht, um die Augen und den Mund. Doch auch auf Handrücken und Unterarmen, an den Füßen sowie in den Achseln können die Pigmentstörungen auftreten. © xZinkevichx/Imago

Michael Jackson rückte die bis dahin relativ unbekannte Hautkrankheit ins öffentliche Licht. An seinem Todestag soll jährlich auf die Autoimmunerkrankung aufmerksam gemacht werden.

Vitiligo (med. Leucopathia acquisita) ist auch bekannt als Weißfleckenkrankheit und eine chronische, nicht ansteckende Hauterkrankung. Etwa 0,5 bis zwei Prozent aller Menschen weltweit sind von dieser Autoimmunerkrankung betroffen. Typisch bei Vitiligo sind weiße, pigmentfreie Hautareale, die sich langsam ausweiten können, aber in vielen Fällen in einem bestimmten Ausmaß bestehen bleiben, wie 24vita.de näher erläutert. Der Pigmentverlust zeigt sich bei jedem Betroffenen in unterschiedlicher Ausprägung und in einer Vielzahl von Mustern, so die Deutsche Dermatologische Gesellschaft e. V. (DDG). Betroffene leiden zum Teil unter schweren Folgen für die Psyche.

Welche Ursachen zu der Pigmentstörung in der Haut bei Vitiligo führen, ist noch nicht hinreichend geklärt. Vermutet wird insbesondere eine Fehlregulation des Immunsystems, doch auch neurologische Faktoren, eine vermehrte Produktion von Wasserstoffperoxid in der Haut und möglicherweise eine genetische Komponente könnten Vitiligo begünstigen beziehungsweise auslösen, wie es bei welt.de heißt.

Der jährliche Welt-Vitiligo-Tag am 25. Juni soll für die Erkrankung und deren Folgen sensibilisieren sowie Therapiemöglichkeiten aufzeigen.

