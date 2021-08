Häufiges Schwitzen: Diese Lebensmittel sollten Sie meiden

Wenn der Schweiß läuft

+ © Panthermedia/Imago Vermehrtes Schwitzen ist uns vor allem in der Öffentlichkeit häufig peinlich. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Häufiges Schwitzen nervt besonders in Situationen, in denen man cool bleiben will. Wenn Sie diese Lebensmittel meiden, bleiben Sie trocken.

Hannover - Ihnen steht häufig der Schweiß auf der Stirn? Und das stört Sie vor allem in Situationen, in denen Sie nur im übertragenen Sinne glänzen wollen, etwa bei einem Date oder einer wichtigen Präsentation im Job? Dann ist vielleicht Ihre Ernährung der Grund dafür.

Welche Lebensmittel Sie lieber meiden sollten, wenn Sie viel schwitzen, und welche den Schweiß sogar stoppen können, verrät 24vita.de.

Wenn Sie übermäßig schwitzen, könnte dahinter eine Krankheit stecken. Sie waren beim Arzt und haben nicht die Diagnose Hyperhidrose erhalten? Dann sind Ihre Gene „Schuld“ daran, dass Sie so viel transpirieren. Das war dann vermutlich schon in Ihrer Kindheit der Fall.

Es gibt viele Wege, den Schweiß und die dazugehörige Geruchsbildung in den Griff zu bekommen. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.