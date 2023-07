An der Kita-Tür: Worüber Eltern sich häufig beschweren – und wie eine Erzieherin darauf reagiert

Von: Anna Heyers

Eltern, die ihre Kinder morgens zur Kita bringen, geben ihrer Empörung oft Ausdruck. Fünf Beschwerde-Klassiker aus Sicht einer erfahrenen Erzieherin und Mutter.

Szenen wie die gleich folgenden gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit an Tausenden Kitas in ganz Deutschland. Die Eltern geben ihren Nachwuchs ab oder nehmen ihn wieder in Empfang und haben die ein oder andere Beschwerde auf dem Herzen: vielleicht ist das Kind nicht so angezogen wie am Morgen, vielleicht gibt es nicht genug Weiterbildungsangebote und vielleicht ist auch der Essensplan für die Woche nicht genehm.

Auf dem Familien-Portal Eltern.de hat sich eine Erzieherin und Mutter die häufigsten Beschwerden (evtl. von Helikopter-Eltern) mal angeschaut und gibt Einblick auf ihre Sicht der Dinge.

Beschwerdegrund 1: die Kleidung

Holen Mutter oder Vater ihren Sprössling bei der Kita ab, wird sich häufig darüber mokiert, dass beispielsweise Knöpfe nicht richtig zu oder Jacken nicht angezogen waren. Dazu gehört in vielen Fällen auch ein anklagender Blick der Erziehungsberechtigten. Laut Eltern.de sagt die Erzieherin zu so einer Situation: „Ob ein Kind zu dünn, zu dick oder gerade richtig angezogen ist, darüber gibt es selbst bei manchen Elternpaaren Diskussionen. Und: Vielleicht sind die Knöpfe am Halsausschnitt des Bodys deshalb noch offen, weil sich das Kind sich jetzt nach dem Mittagsschlaf selbst anzieht? Und es schwer getroffen wäre, wenn ein Erwachsener ihm dann die Köpfe einfach zumacht?“ Sie hat zwar durchaus Verständnis für die Sorgen der Eltern, würde sich aber wünschen, dass vor anklagenden Worten das Gespräch mit den Mitarbeitern gesucht würde.

Beschwerdegrund 2: die Förderung

Ebenfalls ein häufiger Grund für Beschwerden ist das Thema Förderung. Häufig werden Erzieherinnen und Erzieher gefragt, warum es denn keine Mathe-, Englisch- oder Schwimmkurse gäbe. „Ich glaube, manche Eltern wünschen sich unbedingt Kurse in der Kita, weil sie die Sorge haben, dass ihr Kind bei uns nichts Nützliches tut“, meint dazu die Erzieherin auf Eltern.de. Eltern unterschätzen oft, wie wichtig das freie Spiel für Kinder, ihr Sozialverhalten und ihre Entwicklung ist. Bei Elternabenden sollte auch hier nach den Aktivitäten der Woche gefragt werde.

Beschwerdegrund 3: die Ernährung

Ebenfalls recht üblich: Ein Elternteil beklagt sich darüber, dass Sohn oder Tochter beim Abholen immer so hungrig seien. Ob es denn genügend zu essen gäbe und ob auch Gemüse und Obst angeboten würden. Erzieherin: „Der Essensplan hängt ja normalerweise aus. Auf jeden Fall können die Eltern ihn einsehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr Kind auch isst, was angeboten wird.“ Besorgte Eltern kann sie aber auch beruhigen: „In der Gruppe essen Kinder oft ganz anders – sogar Gemüse, das sie zu Hause verschmähen.“

Das Thema Ernährung ist für zahlreiche Eltern ein Beschwerdegrund.

Beschwerdegrund 4: die Brotdose

„Warum darf ich meinem Kind nichts Süßes in die Brotdose legen?“ – eine Frage, die wohl jeder Kita-Mitarbeiter kennt. Grund dafür ist, dass sich die Kinder in der Kita, so weit es geht, gesund ernähren sollen, meint auch die Erzieherin auf Eltern.de: „Süßigkeiten in der Brotdose gehören definitiv nicht dazu.“ Das kann für Eltern aber auch eine Chance darstellen, um die Vorliebe ihres Kindes für süßen Zwischenmahlzeiten über die Kita zu ändern. Dafür bedarf es allerdings einer guten Kommunikation zwischen Erzieherinnen und Erziehern und den Eltern. Mit der Zeit wird der Nachwuchs dann auch das eingepackte Käsebrot essen – spätestens nach ein paar Tagen. Schokolade in der Brotdose hat sich als Thema dann schnell erledigt.

Beschwerdegrund 5: die verlorenen Sachen

Die Empörung ist am Mittag oder Nachmittag gerne mal groß, wenn der neue Pulli, die Jacke oder das Spielzeug nicht mehr auftauchen. Ob man denn den Namen draufgeschrieben hätte? Natürlich nicht, denn es sollte nach dem Herauswachsen ja noch verkauft werden. Situationen wie diese kennen wohl alle Erzieherinnen und Erzieher. Aber: „Muss es für die Kita denn wirklich das teure Designerteil sein? Und wenn, dann kann man die wertvollen Stücke doch mit einem eingenähten oder eingebügelten kleinen Namensschild markieren – die lassen sich vor dem Weiterverkauf wieder entfernen.“

