Gurke mit Eigelb & Co.: Die besten Hausmittel für die Haut

Von: Andreas Beez

Gurke klärt die Haut und eignet sich sehr gut zur Herstellung einer Pflegemaske, rät der Münchner Dermatologe Dr. Christoph Liebich. © dpa

Gurkensaft kann helfen, die Haut zu beruhigen, und Spinat wirkt der Hautalterung entgegen. Ein Hautarzt erklärt die besten Hausmittel für Ihre Haut.

Hauchzart und hocheffektiv: An den dünnsten Stellen ist die Haut zwar gerade mal 0,05 Millimeter dick, aber mit einer Gesamtoberfläche von eineinhalb bis zwei Quadratmetern zugleich das größte Organ des Menschen. Welche Pflege macht Sinn, und wie sollte man bei Verletzungen reagieren? Hier erklärt der Münchner Hautarzt Dr. Christoph Liebich die besten Hausmittel für Ihre Haut.

Zerkleinerte Gurke mit Zitronensaft und geschlagenem Eiweiß mixen

„Die Haut braucht Pflege“, weiß der Münchner Dermatologe Dr. Christoph Liebich und gibt Tipps für die besten Hausmittel. © Emil Zander

Gurkensaft klärt die Haut, beruhigt und spendet Feuchtigkeit. Dazu einfach eine Gurke auspressen, den Saft auf einen Wattebausch geben und damit das Gesicht mehrfach abreiben. Man kann sich auch eine Gurkenmaske auflegen. Zerkleinern Sie die Gurke im Mixer, geben Sie etwas Zitronensaft und einen Esslöffel geschlagenes Eiweiß dazu. Alles verrühren, aufs Gesicht auftragen und eine Viertelstunde einwirken lassen. Danach können Sie die Maske mit lauwarmem Wasser abwaschen.

Eigelb und Olivenöl helfen bei trockener Kopfhaut

Wer an trockener Kopfhaut leidet, kann sich eine Pflegemaske herstellen. Dazu ein Eigelb und einen Esslöffel Olivenöl vermengen. Lassen Sie die Mixtur eine Viertelstunde einwirken.

Vitamin A aus Gemüse hält die Haut elastisch

Sogenannte Sekundäre Pflanzenfarbstoffe wirken der Hautalterung entgegen. Vitamin A regt die Zellteilung und die Bildung elastischer Fasern an, es ist beispielsweise in Spinat, Brokkoli oder Karotten reichlich enthalten. Und Seefisch wie Lachs oder Makrele mit seinen wertvollen Omega-3-Fettsäuren fettet die Haut praktisch von innen. Außerdem sollte man viel Wasser und/ oder grünen Tee trinken.

Hydrokolloidpflaster bei Schürf- und Schnittwunden

Wie heilen Hautverletzungen, zum Beispiels Schnitt- oder Schürfwunden, am besten? Gut eignet sich eine sogenannte feuchte Wundversorgung mittels Hydrokolloidpflastern. Achten Sie darauf, dass dieser Begriff auf der Packung steht. Die Hydrokolloidpflaster nehmen einen Teil der Wundflüssigkeit auf, ohne mit ihr zu verkleben. Gleichzeitig halten sie die Wunde in einem feuchten Milieu, in dem sie rasch abheilen kann. Das Pflaster sollte circa zwei Tage auf der Wunde bleiben und dann gewechselt werden.

Blasen mit steriler Kanüle aus der Apotheke aufstechen

Auch bei Blasen an den Füßen kann man sich effektiv selbst helfen: Holen Sie sich in der Apotheke eine sterile Kanüle – das ist eine feine Nadel –und stechen Sie damit in die Blase, um die Flüssigkeit ablaufen zu lassen und die Haut zu entlasten. Nehmen Sie keine Pinzette oder die Spitze einer Nagelschere her, selbst wenn Sie diese vorher mit einem vermeintlich sauberen Tuch abgewischt oder unter einem Feuerzeug „abgekocht“ haben. Denn dabei können Keime in die Wunde gelangen und eine Infektion auslösen. Nach dem Aufstechen mit der Kanüle sollte man ein Hydrokolloidpflaster aufkleben. Spezielle Hydrokolloid-Blasenpflaster haben ein Pölsterchen, das die Wunde zusätzlich entlastet.