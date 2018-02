Grippewelle 2018: So ist die aktuelle Lage in Deutschland

Viele leiden zur Zeit wieder an der Grippe. Doch wie sieht es bundesweit aus?

Die Grippewelle hat die Deutschen nun in der kalten Jahreszeit im Griff. Doch wo wütet sie bundesweit in der Influenzasaison 2018 besonders schwer?

Man schnieft, man hustet – und überall scheinen Erreger auf einen zu lauern: Viele Deutsche müssen sich jetzt im Winter mit grippalen Infekten herumschlagen. Doch bei manchen handelt es sich "nur" um eine Erkältung, während andere an einem Tag noch gesund sind - und am nächsten Tag bereits mit hohem Fieber & Co. zuhause im Bett liegen müssen.

, sind:

(trockener) Reizhusten

Schnupfen

Übelkeit/Erbrechen

Appetitlosigkeit

Kopf-, Hals- und Augenschmerzen

Gliederschmerzen

Schüttelfrost

Atemlosigkeit

Schweißausbrüche

Hitzewallungen

Abgeschlagenheit

Analyse von Robert-Koch-Institut: Grippe-Aktivität ist stabil - im Süden mehr Fälle bekannt

Der Grund dafür: Beide Erkrankungen werden durch (unterschiedliche) Erreger ausgelöst. Die Grippe wird hierbei vor allem durch eine Tröpfcheninfektion – beim Husten, Niesen, Sprechen oder Händeschütteln - übertragen. Da stellt sich die Frage: Wie ist denn eigentlich gerade die aktuelle Lage in Deutschland? Wo werden arme Bürger am meisten geplagt?

Das hat jetzt die "Arbeitsgemeinschaft Influenza" des Robert-Koch-Instituts (RKI) ermittelt. Und die gibt glücklicherweise Entwarnung: Die Grippe-Aktivität ist bis zur KW 04 bundesweit gestiegen - die Werte des Praxisindex liegen insgesamt im Bereich moderat erhöhter Influenza-Aktivität.

+ Die aktuelle Anzahl der Grippewelle ist bundesweit gestiegen. © RKI

Was allerdings auffällt: Besonders der Süden und Nordwesten Deutschlands scheint von einer erhöhten Influenza-Aktivität betroffen zu sein,wie das RKI berichtet.

Region KW49 KW50 KW51 KW52 KW04 Praxisindex Interpretation ARE-Aktivität (Akute Respiratorische Erkrankungen) >Gesamtbewertung Influenza-Aktivität Deutschland 146 322 539 710 9610 146 moderat erhöht Moderat erhöhte Influenza-Aktivität Süden 54 130 253 384 4010 151 moderat erhöht Moderat erhöhte Influenza-Aktivität Mitte (West) 31 59 107 123 1391 138 moderat erhöht Moderat erhöhte Influenza-Aktivität Norden (West) 14 30 42 58 1046 165 deutlich erhöht Deutlich erhöhte Influenza-Aktivität Osten 47 103 137 145 3163 138 moderat erhöht Moderat erhöhte Influenza-Aktivität

Influenza 2018: Diese Viren sorgen für Grippe-Beschwerden

Zudem wurden diverse Erreger der Atemwege identifiziert, die Grippebeschwerden verursachen können. Den meisten Betroffenen machen besonders die Rhinoviren zu schaffen. Diese gelten als hauptverantwortlich für Schnupfen und Erkältungen. Weitere sind:

Adenoviren (lösen bei Kleinkindern Fieber und Halsschmerzen aus)

Influenzaviren (löst grippalen Infekt aus)

Respiratorische Synzytial (RS)-Viren (löst bei Säuglingen und Kindern bis drei Jahre akute Atemwegsbeschwerden aus)

Humane Metapneumoviren (löst bei Kindern Bronchitis aus)

Letztere sollen im Gegensatz zu den Rhinoviren allerdings in Deutschland nur kaum aufgetreten sein. Die Daten hat das RKI stichprobenartig mithilfe von sogenannten Sentinel-Analysen in hunderten bundesweit teilnehmenden Arztpraxen und Gesundheitsbehörden ermittelt.

Grippewelle 2018 forderte bereits einen Toten

Wie das Robert-Koch-Institut weiter vermeldet, sind im Rahmen des Infektionsschutzgesetz (IfSG) bis dato insgesamt etwa 8.948 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das RKI übermittelt worden. Allerdings bestätigt es, dass es bereits elf Grippetote gab.

Im Vorjahr wurde dagegen kein einziger Todesfall gemeldet. Allerdings gingen in der Influenzasaison 2017 zur selben Zeit genauso viele Grippefälle ein.

