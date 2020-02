Grippe 2019/2020 aktuell: Bereits über 79.000 bestätigte Fälle

Einen grippalen Infekt will sich niemand einfangen - und noch weniger die echte Grippe. In folgender Übersicht informieren wir über die aktuellen Grippe-Fälle deutschlandweit.

Das Robert Koch-Institut gibt wöchentlich einen Grippe-Bericht.

Die Grippewelle hat in Deutschland in der 2. Kalenderwoche 2020 begonnen.

Ab Beginn der Grippewelle schnellen die Influenza-Zahlen in der Regel nach oben.

Im Winter ist Grippesaison. Genauer gesagt zwischen der 40. Kalenderwoche Anfang Oktober und der 20. Kalenderwoche Mitte Mai. Dann herrschen in unseren Gefilden perfekte Bedingungen für Influenza-Viren - den Krankheitserregern, die eine Grippe auslösen. In den vergangenen Jahren infizierten sich die meisten Menschen von Januar bis Ende März mit den Grippe-Viren, es kam zu regelrechten Grippewellen.

Grippaler Infekt und Grippe: Zwei Begriffe für Infektionskrankheiten, die oft in einen Topf geworfen werden. Doch grippale Infekte verlaufen meist harmloser, stehen umgangssprachlich für eine schwere Erkältung. Bis zu 200 verschiedene Viren wie etwa Rhinoviren kommen als Auslöser infrage. Bei einer Grippe dagegen sind es immer Influenza-Viren, die die hochansteckende Infektionskrankheit verursachen.

Typische Symptome einer Grippe, die vor allem bei geschwächten Menschen lebensbedrohliche Folgen haben können:

Patienten fühlen sich ganz plötzlich krank.

Es kommt zu Fieber, Muskel- und/oder Kopfschmerzen.

Häufig kommt etwas später ein trockener Reizhusten dazu.

Doch nur rund ein Drittel der Infizierten zeigt diese Symptome: Bei einem weiteren Drittel nimmt die Influenza einen milden Verlauf und das letzte Drittel der Patienten zeigt gar keine Symptome, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldet.

"Arbeitsgemeinschaft Influenza" meldet aktuelle Grippe-Fälle in Deutschland

Das RKI als selbstständige Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten hat die "Arbeitsgemeinschaft Influenza" ins Leben gerufen, die wöchentlich über den aktuellen Stand informiert. So erscheint während der Wintersaison von der 40. bis zur 20. Kalenderwoche wöchentlich ein Influenza-Bericht, der hier eingesehen werden kann.

Zugrunde liegen unter anderem die Zahlen der Gesundheitsämter, die im Robert Koch-Institut zusammen laufen. Influenza, auch "echte Grippe" genannt, zählt zu den meldepflichtigen Krankheiten. Das heißt, dass Ärzte es dem zuständigen regionalen Gesundheitsamt melden müssen, wenn sie Influenza-Viren bei Patienten nachgewiesen haben oder wenn es zu Todesfällen durch die Krankheit kommt.

Influenza-Bericht: Bisher 130 Todesfälle durch Virusgrippe

In der 43. Kalenderwoche 2019 waren es noch 61 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle in Deutschland, die an das RKI übermittelt wurden. Nach aktuellem Stand (25.02.2020) sind es bereits 79.263 bestätigte Fälle. 13.286 Patienten - das entspricht 17 Prozent der Fälle - mussten deshalb im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt kam es während der Grippesaison 2019/2020 bisher zu 130 Todesfällen durch Influenzainfektionen.

