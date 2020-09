Glutenfreies Getreide: Das sind die besten Alternativen zu Weizen, Dinkel und Co.

Wer unter einer Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit leidet, verträgt glutenhaltiges Getreide gar nicht oder nur in kleinen Mengen. Zum Glück bieten Getreidesorten ohne Gluten eine gesunde und leckere Alternative zu Weizen, Roggen und Co.

Mönchengladbach – Immer mehr Menschen scheinen Brot, Pizza und Nudeln nicht mehr zu vertragen – oder verzichten freiwillig darauf. Schuld daran ist das enthaltene Gluten. In Lebensmitteln sorgt Gluten dafür, dass der Teig elastisch bleibt. Im Körper kann es jedoch bei manchen Menschen zu entzündlichen Veränderungen im Darm führen. Wer unter einer Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit leidet, verträgt das Eiweiß gar nicht oder nur in kleinen Mengen. Doch auch immer mehr gesunde Menschen verzichten laut dem Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB) auf glutenhaltige Lebensmittel. Die Auswahl an glutenfreien Getreidesorten* ist nicht nur groß, sondern Getreide ohne Gluten ist auch eine gesunde und leckere Alternative zu Weizen, Dinkel und Co.*24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.