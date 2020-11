Glutenfreie Lebensmittel im Öko-Test: Nudeln und Brot mit Schadstoffen belastet

Glutenfreie Lebensmittel sind für Menschen mit Zöliakie oder Glutenintoleranz eine gute Alternative. Öko-Test hat nun jeweils zehn Brot- und Nudel-Marken ohne Gluten getestet. Doch nicht alle Produkte sind auch gesund.

Frankfurt (Main) – Laut der Deutschen Zöliakie Gesellschaft (DZG) vertragen rund ein Prozent der Deutschen das in Getreide enthaltene Gluten gar nicht oder nur in geringen Mengen. Doch wer unter einer Glutenintoleranz* oder Zöliakie leidet, muss jedoch nicht zwangsläufig auf Brot und Nudeln verzichten. Denn immer mehr Hersteller bieten glutenfreie Lebensmittel an. Die Experten von Öko-Test haben nun jeweils zehn Brot- und Nudelsorten ohne Gluten untersucht*.

Das Ergebnis: Die meisten Produkte können Verbraucher bedenkenlos zu sich nehmen. Darunter Brot- und Nudelsorten von Edeka, Netto und Lidl. Doch nicht alle Lebensmittel konnten die Experten von Öko-Test überzeugen. So enthielten sieben Produkte bedenkliche Schadstoffe wie Mineralölbestandteile, Schimmelpilzgifte und Pestizide. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

