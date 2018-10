Im Trend, aber so giftig wie er aussieht: Grüner Knetschleim setzt Säure frei

Kinder lieben ihn, weil er so schön eklig durch die Finger glibbert. Was die Stiftung Warentest jetzt herausfindet, macht nicht nur Eltern rasend.

Haben Kinder ihn erstmal in der Hand, hat er sie sofort in ihren Bann gezogen: Der Spielschleim, den es in allen Regenbogenfarben zu kaufen gibt. Er lässt sich unendlich in die Länge ziehen, fühlt sich eklig-schleimig an und eignet sich auch, um andere zu ärgern.

Doch was die Stiftung Warentest jetzt über das Spielzeug aufgedeckt hat, macht Eltern sprachlos.

Fünf Schleim-Produkte geben zu viel Borsäure ab

Für die Konsistenz des Spiel-Schleims brauchen die Hersteller Borsäure, der in höherer Dosierung gesundheitsschädlich ist. Stiftung Warentest hat fünf der Slime-Produkte (Slime heißt übersetzt Schleim) im Labor getestet: Alle Proben gaben dabei so viel Borsäure ab, dass sie erst gar nicht verkauft hätten werden dürfen!

In Deutschland wurde bereits der bei Tedi verkaufte Spielzeug-Schleim " Dinosaurier" vom Hersteller Out of the Blue vom Markt genommen.

Durchfall und Erbrechen durch Borsäure in Spielschleim

Kinder kommen nicht nur durch Hautkontakt mit der im Schleim enthaltenen Borsäure in Kontakt, auch Verschlucken ist möglich. Vor allem wenn der Spielschleim wie bei einem getesteten Hersteller in Getränkedosen verpackt ist - oder sogar teilweise mit Trinkhalmen daherkommt. In geringen Mengen ist Bor zwar nicht schädlich, doch zu viel Borsäure kann zu Durchfall, Erbrechen oder sogar Krämpfe führen. In Tierversuchen machte Borsäure unfruchtbar.

Deshalb gibt es festgelegte Grenzwerte für flüssige oder haftende Materialien in Spielzeugen. Sie dürfen nicht mehr als 300 Milligramm Bor pro Kilogramm freisetzen. Alle fünf getesteten Knetschleime überschritten diese Werte deutlich. Die der Marken Vikilulu, Jim‘s Store und iBase Toy gaben sogar mehr als das Dreifache an Bor ab, als für Kinder­spielzeuge erlaubt ist. Auch der Schleim der Anbieter Cosoro und SuSenGo sollte nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Leckeren Schleim selber machen

Stiftung Warentest rät dazu, die getesteten Slimes zu entsorgen. Die Verbraucherorganisation hat sogar ein Rezept zum Selbermachen parat: süßen Knetschleim aus Marshmallows!

Dazu einfach 180 Gramm Marshmallows für eine halbe Minute abgedeckt in der Mikrowelle erhitzen, bis sie flüssig ist, danach Mehl einkneten, bis sich eine zähe Masse ergibt. Wer will, kann jetzt noch Lebensmittelfarbe dazugeben. Der selbstgemachte (und leckere) Knetschleim bleibt sogar ein paar Tage haltbar, wenn man ihn in Frischhaltefolie einwickelt.

