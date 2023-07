Mama lässt ihr Kind ins Bett gehen, wann es möchte – Online-Community hält das für „einen Fehler“

Von: Anna Heyers

Die Erziehung von Kindern gehört zu den Themen, die ein hohes Konfliktpotenzial bergen. Das spürt auch gerade eine Mama im Internet, die vom Leben mit ihren Kindern erzählt.

Erziehung ist schwer. Da gibt es kein Wenn und Aber. Egal, wie man es als Vater oder Mutter macht, in den Augen anderer Eltern wird es bestimmt genauso viel Zustimmung wie höchste Ablehnung hageln. Das erfährt gerade auch die TikTokerin @marliesjohanna. Sie erklärte kürzlich in einem Videoclip (s. unten), dass sie ihrem Sohn erlaubt, „selbst zu entscheiden, wann er ins Bett gehen möchte.“

Kind wird anders erzogen, als die meisten Menschen früher

Marlies setzt in der Erziehung ihrer beiden Kinder in hohem Maß auf Eigenverantwortung der Kinder – an so vielen Stellen wie möglich. Außerdem versucht sie, sich auch selbst an gesetzte Regeln zu halten, zum Beispiel auch das Entschuldigen bei den Kindern, wenn sie doch mal laut wurde oder ein Spielzeug ohne zu fragen genommen hat.

Dieser Erziehungsstil stößt vielen Menschen auf, weil ein Großteil der Menschen eben anders erzogen wurde und man ja „nicht verkorkst“ sei. Aber, wie bei so vielen Dingen im Leben gibt es ihn nicht: den einen, richtigen Weg. Auch nicht in Sachen Erziehung. Und ganz wichtig: Marlies zwingt niemanden, ihren Erziehungsstil zu übernehmen und betont, dass es eben einfach „für sie und ihre Familie gut funktioniert“.

Selbstbestimmt Schlafen: „Unser Kind darf schlafen, wann er möchte“

In dem so heftig diskutierten TikTok-Video erzählt @marliesjohanna, wie sie die Entscheidung der Schlafensgehzeit ihrem Sohn überlässt: „Das hat irgendwie so krass den Druck rausggenommen“, sagt sie im Clip. Vor diesem Punkt versuchte sie es mit der klassischen Einschlafbegleitung. Sie und ihr Mann gestanden ihrem Sohn also zu „Schlafen zu gehen, wann er möchte.“

Sie macht aber auch deutlich, dass das nicht heißen würde, dass das Kind die ganze Zeit bespaßt würde und man als Eltern keine Zweisamkeit mehr hätte. Unter den Clip schrieb sie: „Es geht nicht darum, dass wir ihn ignorieren oder er nicht zu uns darf oder sonst was. Es geht darum, dass wir eben nicht mehr aktiv spielen und das Kind eben selbst eine Beschäftigung finden muss.“

Elternzeit und Alleinspielzeit – Regeln funktionieren auch in einem weiteren Rahmen

Wo es bei vielen Menschen früher (oder teils heute noch) immer hieß „Das Kind muss um 19 Uhr im Bett sein – jeden Tag“, heißt es bei der Familie von Marlies eben, dass ab einer bestimmten Zeit allein gespielt wird. Auch einfach nur „dabei sein“, ist für den Sohn möglich, „während wir Aufräumen, Lesen oder Podcast hören.“ Marlies ist von dieser Methode überzeugt: „Langeweile fördert Kreativität und wenn dem Kind gar nichts mehr einfällt, ist es auch einfacher, zu beschließen, dass jetzt Schlafenszeit ist.“

Das Kind bei Müdigkeit ins Bett schicken oder es selbst entscheiden lassen? Bei dieser Frage gibt es verschiedene Antworten. (Symbolbild) © AntonioGuillem/Imago

Ob das jetzt für jede Familie die richtige Herangehensweise ist? Das kann jeder Vater und jede Mutter selbst entscheiden. Für die Familie von Marlies funktioniert es.

„Wart mal ab, bis er Schule hat“ – zwei Lager in den Kommentaren

Unter dem Beitrag sammeln sich die Kommentare, bei Redaktionsschluss sind es fast 3.500. Beim Lesen fällt auf, dass sich zwei Seiten herauskristallisieren. Die einen unterstützen oder verstehen diese Entscheidung, die anderen nicht. Hier eine Auswahl:

„Ich verstehe die Erziehung heutzutage teils überhaupt nicht … Mein Sohn ging als Kleinkind um 19 Uhr ins Bett. Das war Gewohnheitssache und hat funktioniert.“

„Angepasste Schlafenszeit und feste Rituale sind sooo wichtig. Hab so viele junge Erwachsene betreut, die sowas nie hatten. War immer ein Fehler.“

„Wart mal ab bis er Schule hat … hahaha, da ist es vorbei mit freier Entscheidung“

„Hab es ein mal probiert. Mein Sohn (3) war bis 2 Uhr morgens wach. Nie wieder 😂“

„Finde ich mega interessant!“

„Machen wir auch so 😌“

„Mega coole Idee 🥰“

„Ganz tolle Mama“

„Das ist ein super Konzept. Bedarf bestimmt viel Konsequenz bei der Umstellung, aber falls es klappt hat man ein tolles Ergebnis für alle.“

Wer mehr über diesen Erziehungsstil erfahren möchte, dem ist unter anderem das Buch von Jesper Juul zu empfehlen („Dein kompetentes Kind“), der Erziehungsmaßnahmen einfach ein wenig anders beurteilt. Und nicht vergessen: In der Kindererziehung gibt es kein richtig oder falsch, solange die Kinder einfach nur geliebt werden und sich sicher und geborgen fühlen können.

