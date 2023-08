Für einen gesunden Darm: Zehn Gemüsesorten, die Sie besser meiden sollten

Von: Anna Heyers

Im Bauch rumort es, er ist aufgebläht – eine unangenehme Situation. Wer aber auf bestimmte Arten von Gemüse verzichtet, bekommt das Problem häufig besser in den Griff.

1 / 10 Wer unter einem sensiblen Magen-Darm-Trakt leidet, sollte auf Spargel verzichten. Er gehört zu den Gemüsesorten mit vielen Fruktanen und Galaktanen. © HLPHOTO/Imago

2 / 10 Zuckerschoten findet man oft in asiatischen Gerichten. Sie sind aber leider nicht optimal für den Magen-Darm-Trakt. Hier sollte man eher auf Sojasprossen oder grübe Bohnen setzen. © CSH/Imago

3 / 10 Als Tee kann er Ruhe in den Bauch bringen, als verzehrtes Gemüse bringt er leider das Gegenteil: Fenchel. © Twilight_Art_Pictures/Imago

4 / 10 Rote Beete ist eng mit Mangold, Zucker- und Futterrübe verwandt. Sie sind zwar reich an Mineralstoffen – sollten bei Menschen mit empfindlichen Mägen jedoch nicht auf dem Speiseplan stehen. © O. Diez/imageBROKER/Imago

5 / 10 Artischocken gelten als Delikatesse und landen in der frischen Form nur bei wenigen Menschen regelmäßig auf dem Teller. Üblicher sind die eingelegten Herzen. Trotzdem: Artischocken enthalten viele Fruktane und Galaktane – und stellen so ein Blähbauch-Risiko dar. © Westend61/Imago

6 / 10 Zwiebeln und Schalotten sorgen nach dem Verzehr oft für Aufruhr im Magen-Darm-Trakt. Sie sollten nur spärlich zum Einsatz kommen, wenn man häufig unter einem Blähbauch leidet. © blickwinkel/Imago

7 / 10 Zucchini in allen Formen und Farben sollten nur selten bis gar nicht auf dem Teller landen. © Ed Lefkowicz/Imago

8 / 10 Ähnlich wie Zwiebeln und Schalotten sorgt auch Lauch (Porree) für Rumoren im Bauchbereich. © Erich Geduldig/imageBROKER/Imago

9 / 10 Rosenkohl sorgt häufig für einen angespannten und festen Bauch – und Blähungen. Dieses Gemüse sollte besser von der Einkaufsliste gestrichen werden. Nicht so blähend ist übrigens Blumenkohl. © Dagmara/Imago

10 / 10 Wirsing, ein typisches Herbst- und Wintergemüse, sorgt leider auch viel zu oft für Magen-Farm-Probleme – und sollte deshalb nur in Maßen oder gar nicht verzehrt werden. © Kiefer/Imago

Im Magen-Darm-Trakt blubbert und rumort es, ein Völlegefühl ist genauso allgegenwärtig, wie es Blähungen sind – laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) leiden etwa sieben von zehn Deutschen regelmäßig unter Beschwerden im Magen-Darm-Bereich. Der Blähbauch ist dabei genauso üblich wie etwa Verstopfung, Durchfall oder Magenschmerzen. Gründe für einen gestressten Darm – und damit häufig auch dem Blähbauch – kann es, genau wie bei anderen Magenbeschwerden, zahlreiche geben. Mit dazu gehören zum Beispiel Lebensmittelunverträglichkeiten, die Einnahme von bestimmten Medikamenten, Stress oder hormonelle Schwankungen.

Das weiß auch die Gastroenterologin Jaqueline Wolf von der amerikanischen Harvard Universität. In einem Artikel auf make it, dem Online-Finanzportal des Nachrichtensenders CNBC, schreibt sie: „Herauszufinden, was die Ursache eines Blähbauch liegt, ist nicht einfach, da es viele Faktoren gibt, die unsere Verdauung beeinflussen.“ Laut ihrem Artikel ist aber ebenfalls bekannt, dass es häufig mit der Ernährung zusammenhänge, insbesondere mit Lebensmitteln, die vom Darm schlecht aufgenommen würden.

Wer einen empfindlichen Magen und Darm besitzt, sollte deshalb am besten zum Beispiel auf gesüßte oder fermentierte Lebensmittel oder Milchprodukte verzichten. Bestimmte Gemüsesorten sollten ebenfalls nur in Maßen oder besser gar nicht auf dem Speiseplan stehen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.