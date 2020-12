Warum die Zeit schneller vergeht, wenn wir alt werden – und wie die innere Uhr wieder langsamer tickt

Die letzten Jahrzehnte sind nur so vorbeigerast – im Gegensatz zu den Kindheitstagen? Warum das so ist und was Sie dagegen tun können, erfahren Sie hier.

Das Erwachsenwerden bringt zwar mehr Selbstständigkeit und Entscheidungsfreiheit mit sich – allerdings auch mehr (unliebsame) Verpflichtungen.

Ist die immer länger werdende ToDo-Liste der Grund dafür, dass die Zeit schneller vergeht? Oder steckt etwas anderes dahinter?

Eine US-amerikanische Studie will das Geheimnis* der „rasenden Zeit" gelüftet haben.

Bis zum 18. Lebensjahr scheint die Zeit nicht zu vergehen, die Jahre ziehen sich wie Kaugummi, bis sie endlich da ist: die Volljährigkeit. Doch was dann passiert, wollen die meisten von uns verhindern: Die Zeit rast und plötzlich ist die 50 oder die 60 erreicht. Woran liegt es, dass die Stunden und Tage im Erwachsenenalter schneller zu vergehen scheinen als in jungen Jahren? Mit dieser Frage beschäftigt sich nicht nur unsereins, sondern auch Wissenschaftler weltweit.

Eine Studie zum Thema will nun herausgefunden haben, dass die Zeit im Alter schneller zu vergehen scheint, weil unser Gehirn Bilder anders verarbeitet – nämlich langsamer.

Weniger Erlebnisse füllen das Gehirn – die gefühlte Zeit vergeht schneller

So schlussfolgert Studienautor Adrian Bejan von der der Duke University in Durham (USA) aus seiner Studie: Je älter wir werden, desto langsamer werden die Bilder vom Gehirn aufgenommen und verarbeitet. Ursache dafür sieht er in dem Fakt, dass die menschlichen Neuronen- und Nervennetze im Gehirn mit dem Jahren reifer und komplexer werden und in der Tatsache, dass die Nervenbahnen altern und elektrische Signale nicht mehr so schnell weiterleiten können wie in der Jugend. Infolge werden weniger Sinneseindrücke wie Bildfolgen verarbeitet. Weniger Erlebnisse füllen das Gehirn – was die gefühlte Zeit schneller vergehen lässt.

„Je älter wir werden, desto weniger signifikante Erfahrungen werden gemacht und im Gedächtnis gespeichert“

„Die Tage schienen in der Jugend deshalb länger zu dauern, weil das Gehirn mehr Bilder pro Tag verarbeitete“, zitiert ze.tt Professor Adrian Bejan: „Es ist nicht so, dass die Erfahrungen mehr Bedeutung hatten oder tiefer gingen, sie wurden einfach im Schnellfeuer verarbeitet.“ Neben Bejans gibt es allerdings noch andere Forschungsarbeiten zum inneren Zeitempfinden. So schlussfolgern Marc Wittmann und Sandra Lehnhoff in einer Studie: Je mehr wir erleben und uns daran erinnern können, desto länger kommt uns die Zeitspanne vor. So würde sich auch die Sache mit dem gefühlten langen oder kurzen Wochenende erklären: Wer nur herumliegt und nichts erlebt, der empfindet das Wochenende in der Regel kürzer als jemand, der eine neue Stadt erkundet. Doch auch die Gewöhnung spielt Dr. Wittmann zufolge eine wesentliche Rolle: „Je älter wir werden, desto weniger signifikante Erfahrungen werden gemacht und im Gedächtnis gespeichert“, so Wittmann: „Infolgedessen beschleunigt sich die gefühlte Zeit, zumindest in der Theorie".

Was also tun, um die Lebenszeit zumindest gefühlt in die Länge zu ziehen? Mögliche Ansätze: Entstressen und den Moment wieder mehr wahrnehmen, anstatt von Termin zu Termin zu hetzen. Und angelehnt an Wittmanns These: Brechen Sie öfter aus der täglichen Routine aus und erleben Sie etwas Neues, indem Sie etwa auf Reisen gehen oder ein neues Hobby beginnen. (jg) *Merkur.de gehört zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

