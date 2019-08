Gefährliches Superfood: Darum sollten Sie statt Avocado lieber Walnüsse essen

Wer gerne Avocados, Mandelmilch oder andere trendige Lebensmittel kauft, muss oft tief in die Tasche greifen. Dabei geht es viel umweltfreundlicher und nährstoffreicher.

Man kommt nicht mehr daran vorbei: Supermarktregale sind voll mit Superfood, exotischen Früchten und Gemüsesorten. Die hohe Nachfrage an diesen "trendigen" Lebensmitteln hat allerdings fatale Folgen für die Umwelt. Leckere und gesunde Alternativen gibt es zuhauf - man muss nur wissen, welche Alternativen man hat.

Monokulturen gefährden Flora und Fauna: Bienensterben droht

Zitrusfrüchte, Kaffee und Avocados: Durch zunehmende Nachfrage entstehen immer mehr Monokulturen in den Anbauländern, die die Vielfalt an Nutzpflanzen und den Lebensraum vieler Tierarten bedrohen. Der Anbau vieler vegetarischer Lebensmittel kann dem Business Insider zufolge sogar die weltweite Nahrungsmittelversorgung bedrohen, wie im Fachblatt "Global Change Biology" veröffentlicht wurde. Industrielle Landwirtschaft unter Einsatz von Pestiziden schadet dabei Flora und Fauna gleichermaßen: Viele Bestäuber wie Bienen sind durch die veränderte Landwirtschaft vom Aussterben bedroht, was wiederum die Ernte gefährdet.

"(…) Wenn zum Beispiel die Avocado-Ernte in Südamerika ausfällt, können die Menschen in Deutschland und anderen Industrienationen sie möglicherweise nicht mehr kaufen", zitiert der Business Insider Robert Paxton, Biologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Walnuss statt Avocado: Diese heimischen Lebensmittel sind lecker und umweltfreundlich

Um riesigen Flächen an Monokulturen und dem damit einhergehenden Schaden für die Umwelt entgegenzuwirken, helfen bereits ein paar Änderungen beim Einkauf. So empfiehlt die Verbraucherzentrale exotische "Superfoods", die durch lange Transportwege die Umwelt belasten, durch heimische, genauso nährstoffreiche Lebensmittel zu ersetzen. Ein weiterer Pluspunkt: Gemüse und Obst aus der Region ist frischer, günstiger und weitaus umweltfreundlicher.

Walnüsse haben sogar einen höheren Gehalt an ungesättigten Fettsäuren als Avocados, was sie zur perfekten Alternative für die grüne Frucht macht. Die enthaltenen Fette in der Walnuss haben positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und können sogar das Herzinfarkt-Risiko senken. Auch folgende Lebensmittel können gut mit heimischen Alternativen ersetzt werden, weil sie genauso viele oder sogar mehr wertvolle Nährstoffe enthalten:

Leinsamen statt Chiasamen

Schwarze Johannisbeeren statt Goji-Beeren

Hirse und Hafer statt Quinoa

