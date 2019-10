Gefährliche Hallo-Wach-Kapseln: Bundesamt ruft Koffein-Produkt zurück

Gefährlicher Koffein-Schock droht: Das Bundesamt für Verbraucherschutz hat ein Produkt zurückgerufen, weil die Einnahme schwerwiegende Folgen haben kann.

Magnesium, Vitamin D oder Nahrungsergänzungsmittel für Sportler: Fast jeder wird ein derartiges Produkt in Form von Kapseln, Tabletten oder Pulver zuhause im Regal deponiert haben. Wo die meisten Ergänzungsmittel überflüssig sind, weil wir wichtige Mineralstoffe und Vitamine durch eine ausgewogene Ernährung zu uns nehmen, können sie in manchen Fällen sogar gesundheitsschädlich sein - so wie das koffeinhaltige Produkt "np nutrition Caffeine 150 g" vom Hersteller NEW PHARMA NUTRITION .

Fehlende Dosierungsanleitung: Koffein-Kapseln werden aus dem Verkehr gezogen

Der Grund für den Produktrückruf ist dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zufolge eine fehlende Dosierungsanleitung. Konsumenten sei es bei Nutzung des beigefügten Dosierlöffels nicht möglich, die zugelassene Höchstmenge einer Einzeldosis Koffein von 200 Milligramm abzumessen. Das Produkt "np nutrition Caffeine" wurde deshalb als nicht verkehrssicher eingestuft.

Die psychoaktive Substanz Koffein, die stimulierende Wirkung im Körper entfaltet, steckt nicht nur in Kaffee: Auch Coca Cola, Energy Drinks, Schwarzer Tee oder Bitterschokolade enthalten den Stoff. Wer bereits einmal mehrere Tassen Kaffee hintereinander getrunken hat, weiß: Ein Koffein-Schock ist kein Vergnügen. Folgende Symptome sprechen dafür, dass man zu viel Koffein zu sich genommen hat:

Nervosität und Unruhe

Einschlafprobleme und Schlaflosigkeit

Zittern

schneller Puls und Herzrasen

Übelkeit

Angstzustände

Kopfschmerzen

Schwindelgefühle

Geld zurück: "np nutrition Caffeine 150 g" wird in Verkaufsstellen zurück genommen

Das Unternehmen Power Stage Köln, das Sportnahrung und Nahrungsergänzungsmittel vertreibt, warnte seine Kunden mit einem Ladenaushang, auf dem unter anderem geschrieben steht: "Sehr geehrte Kunden, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass aus Gründen des Verbraucherschutzes der Artikel "np nutrition Caffeine 150 g" zurückgerufen werden muss. (...) Bitte verzehren Sie das genannte Produkt nicht und bringen Sie es gerne in die Verkaufsstelle zurück, in der Sie es erworben haben. Der Kaufbetrag wird Ihnen selbstverständlich bei Vorlage des Produktes auch ohne Kassenbeleg zurückerstattet."

